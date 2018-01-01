حجيبة الحسناوي تحقق رقما قياسيا جديدا في نصف مارطون مراكش ﻿

حققت العداءة المغربية حجيبة الحسناوي رقما قياسيا جديدا في نصف مارطون مراكش في دورته 29 بعد تسجيلها توقيت ساعة واحدة و10 دقائق و 43 ثانية، بعد احتلالها المركز الأول فيما المغربية احتلت كتماني سناء

"شوف سبور" عبدالغفور ضرار

حققت العداءة المغربية حجيبة الحسناوي رقما قياسيا جديدا في نصف مارطون مراكش في دورته 29 بعد تسجيلها توقيت ساعة واحدة و10 دقائق و 43 ثانية، بعد احتلالها المركز الأول فيما المغربية احتلت كتماني سناء الصف الثاني بتوقيتساعة واحدة و 11 دقيقة و 7 ثواني ، فيما جاءت أشهبار سناء في الصف الثالث بتوقيت ساعة واحدة و 11 دقيقة و 32 ثانية.

وعلى مستوى الذكور، فاز العداء المغربي هشام أمكار بالمركز الأول بتوقيت ساعة واحدة و 23 ثانية، فيما جاء العربي محمد رضى في المركز الثاني بساعة واحدة و 38 ثانية، واحتل عزيز مصطفى المركز الثالث بتوقيت ساعة واحدة و 41 ثانية.

ويذكر أن مارطون مراكش الدولي ينظم من قبل جمعية الأطلس الكبير ، بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، و الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى ، ومجلس جهة مراكش -آسفي، والمجلس الجماعي لمراكش، ومجلس العمالة ، ومجلس مقاطعة المشور، والمكتب الوطني المغربي للسياحة .