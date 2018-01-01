حجيبة الحسناوي تحقق رقما قياسيا جديدا في نصف مارطون مراكش ﻿

"شوف سبور" عبدالغفور ضرار
حققت العداءة المغربية حجيبة الحسناوي رقما قياسيا جديدا في نصف مارطون مراكش في دورته 29 بعد تسجيلها توقيت ساعة واحدة و10 دقائق و 43 ثانية، بعد احتلالها المركز الأول فيما المغربية احتلت كتماني سناء الصف الثاني بتوقيتساعة واحدة و 11 دقيقة و 7 ثواني ، فيما جاءت أشهبار سناء في الصف الثالث بتوقيت ساعة واحدة و 11 دقيقة و 32 ثانية.
وعلى مستوى الذكور، فاز العداء المغربي هشام أمكار بالمركز الأول بتوقيت ساعة واحدة و 23 ثانية، فيما جاء العربي محمد رضى في المركز الثاني بساعة واحدة و 38 ثانية، واحتل عزيز مصطفى المركز الثالث بتوقيت ساعة واحدة و 41 ثانية.
ويذكر أن مارطون مراكش الدولي ينظم من قبل جمعية الأطلس الكبير ، بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، و الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى ، ومجلس جهة مراكش -آسفي، والمجلس الجماعي لمراكش، ومجلس العمالة ، ومجلس مقاطعة المشور، والمكتب الوطني المغربي للسياحة .