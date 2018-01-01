غـــريب.. حزب النور السلفي يؤيد ترشح السيسي لولاية رئاسية ثانية ﻿

أعلن حزب النور السلفي المصري الأحد تأييده ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في مارس المقبل.



"شـوف تيفي"



أعلن حزب النور السلفي المصري الأحد تأييده ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في مارس المقبل.

وقال رئيس الحزب يونس مخيون في مؤتمر صحفي بمقر الحزب بالقاهرة "يعلن حزب النور تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية"، واعتبر مخيون أن السيسي هو "اقدر من يقوم بهذه المهام الجسيمة" خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرا خصوصا إلى تحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة الإرهاب و"ترسيخ المرجعية العليا للشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة".

ويأتي تأييد حزب النور للسيسي غداة إعلان حزب الوفد عدم خوض انتخابات الرئاسة وتأييده للسيسي، ومن المقرر أن تجري الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بين 26 و28 مارس 2018، بعد شهر مخصص للحملة الانتخابية ، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء .

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين شهدت ساحة الانتخابات في مصر انسحابات وإقصاءات لمرشحين محتملين في مواجهة السيسي، الأمر الذي لم يجعل احتمال خوضه الانتخابات كمرشح وحيد واردا ما لم يظهر على الساحة مرشح مفاجئ خلال الساعات المتبقية على غلق باب الترشح في الساعة 17،00 مساء الاثنين.

وخرج من المنافسة رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان الذي اتهمته القيادة العامة للجيش ب "مخالفة القانون" وارتكاب "جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق"، من بينها "التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين بدون وجه حق".

وكانت النيابة العسكرية المصرية أمرت بحبس أحمد قنصوة، وهو ضابط في الجيش المصري أعلن عزمه على خوض انتخابات الرئاسة، لست سنوات بعد اتهامه بالإضرار بـ"مقتضيات النظام العسكري".