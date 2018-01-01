 مواجهات خطيرة بين الجماهير عقب نهاية ديربي مدينة وجدة..وهذه هي الحصيلة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم..شاب في عمر الزهور ينهي حياته وسط فيرما بتاوريرت | حوادث و حقوق

مؤلم..شاب في عمر الزهور ينهي حياته وسط ''فيرما'' بتاوريرت

فيديو مثير للفنان المصري عمرو دياب في قاعة للرياضة | ثقافة و فنون

فيديو مثير للفنان المصري عمرو دياب في قاعة للرياضة

بالصور.. الراب في المغرب رجعوه البنات مصيبة | ثقافة و فنون

بالصور.. الراب في المغرب رجعوه البنات مصيبة

مسـؤول كبير يقدم استقالته من منصبه بعد نشر معلومات تتهمه بالتحرش الجنسي | دولي

مسـؤول كبير يقدم استقالته من منصبه بعد نشر معلومات تتهمه بالتحرش الجنسي

الطاكسيات غادين يوقفو البيضة في الطاس بسبب غلاء البنزين وها أشنو غادي يديرو | مجتمع

الطاكسيات غادين ''يوقفو البيضة في الطاس'' بسبب غلاء البنزين وها أشنو غادي يديرو

بالصور..حريق قرب الحرم المكي بالسعودية وهكذا تمت السيطرة عليه | دولي

بالصور..حريق قرب الحرم المكي بالسعودية وهكذا تمت السيطرة عليه

سهم المملكة القابضة يقفز في السعودية بعد إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال | دولي

سهم المملكة القابضة يقفز في السعودية بعد إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال

مثير..زعيم تنظيم الدولة الإسلامية يوجد في هذه الدولة القريبة من المغرب | دولي

مثير..زعيم تنظيم الدولة الإسلامية يوجد في هذه الدولة القريبة من المغرب

إجلاء نحو 1500 شخص في منطقة باريس تحسبا لفيضان نهر السين | دولي

إجلاء نحو 1500 شخص في منطقة باريس تحسبا لفيضان نهر السين

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

مواجهات خطيرة بين الجماهير عقب نهاية ديربي مدينة وجدة..وهذه هي الحصيلة

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 20:36 مواجهات خطيرة بين الجماهير عقب نهاية ديربي مدينة وجدة..وهذه هي الحصيلة | سبور
مواجهات خطيرة بين الجماهير عقب نهاية ديربي مدينة وجدة..وهذه هي الحصيلة
أفادت السلطات المحلية لعمالة وجدة أنكاد، بأنه عقب انتهاء مباراة كرة القدم التي جمعت، عشية اليوم الأحد، بين فريقي مولودية وجدة والاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي برسم الدورة 16 للبطولة الاحترافية

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أفادت السلطات المحلية لعمالة وجدة أنكاد، بأنه عقب انتهاء مباراة كرة القدم التي جمعت، عشية اليوم الأحد، بين فريقي مولودية وجدة والاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي برسم الدورة 16 للبطولة الاحترافية القسم الثاني، قامت مجموعتين من مشجعي الفريقين بالتراشق بالحجارة فيما بينها، بمحيط الملعب البلدي، قرب سوق طنجة، مما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص بجروح طفيفة، وإلحاق خسائر مادية بخمس سيارات للخواص.

وحسب المصادر ذاتها، فقد قامت القوات العمومية بالتدخل لإعادة الهدوء واستتباب الأمن، كما تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة بخصوص هذه الأحداث.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مباراة كرة القدم البطولة الإحترافية وجدة سوق طنجة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

احتفال المنتخب المغربي المحلي بمقر إقامته | سبور

احتفال المنتخب المغربي المحلي بمقر إقامته

بالفيديو..على طريقة الونيرز: جماهير اتحاد العاصمة الجزائري تغني على الهجهوج | سبور

بالفيديو..على طريقة الونيرز: جماهير اتحاد العاصمة الجزائري تغني على الهجهوج

فيردر بريمن الألماني يرغب في ضم نجم المنتخب المغربي | سبور

فيردر بريمن الألماني يرغب في ضم نجم المنتخب المغربي

جديد اجتماع حكماء الرجاء | سبور

جديد اجتماع حكماء الرجاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطـــير و بالفيديو..عاصفة رملية بمدينة مارتيل و الناس كيهربو | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

خطـــير و بالفيديو..عاصفة رملية بمدينة مارتيل و الناس كيهربو

اختتام مهرجان الفيلم الدولي القصير بالفقيه بن صالح بتكريم عبد الكبير ركاكنة | خارج البلاطو

اختتام مهرجان الفيلم الدولي القصير بالفقيه بن صالح بتكريم عبد الكبير ركاكنة

بالفيديو..ابتسام تسكت تدخل عالم التصميم | خارج البلاطو

بالفيديو..ابتسام تسكت تدخل عالم التصميم

على الصعيد الوطني..جمعية الضحى تحتل المركز الأول على مستوى الألقاب في رياضات الكي وان و الفول كونتاكت | خارج البلاطو

على الصعيد الوطني..جمعية الضحى تحتل المركز الأول على مستوى الألقاب في رياضات '' الكي وان'' و'' الفول كونتاكت''

﻿

آخر المستجدات

مؤلم..شاب في عمر الزهور ينهي حياته وسط فيرما بتاوريرت | حوادث و حقوق
منذ 33 دقيقة

مؤلم..شاب في عمر الزهور ينهي حياته وسط ''فيرما'' بتاوريرت

فيديو مثير للفنان المصري عمرو دياب في قاعة للرياضة | ثقافة و فنون

فيديو مثير للفنان المصري عمرو دياب في قاعة للرياضة

بالصور.. الراب في المغرب رجعوه البنات مصيبة | ثقافة و فنون

بالصور.. الراب في المغرب رجعوه البنات مصيبة

مسـؤول كبير يقدم استقالته من منصبه بعد نشر معلومات تتهمه بالتحرش الجنسي | دولي

مسـؤول كبير يقدم استقالته من منصبه بعد نشر معلومات تتهمه بالتحرش الجنسي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.