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عاجل.. سيدة عازبة عندها 40 سنة نتاحرات بالناظور

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 20:04 عاجل.. سيدة عازبة عندها 40 سنة نتاحرات بالناظور | حوادث و حقوق
عاجل.. سيدة عازبة عندها 40 سنة نتاحرات بالناظور
اهتزت جماعة بني سيدال لوطا، بإقليم الناظور، قبل قليل من يومه الأحد، على وقع انتحار سيدة عازبة تبلغ من العمر 40 سنة، تم العثور عليها مشنوقة بإحدى الغابات.

"شوف تيفي"

اهتزت جماعة بني سيدال لوطا، بإقليم الناظور، قبل قليل من يومه الأحد، على وقع انتحار سيدة عازبة تبلغ من العمر 40 سنة، تم العثور عليها مشنوقة بإحدى الغابات.

وحسب مصادر محلية فإن الهالكة والتي تعاني من اضطرابات نفسية، غادرت منزل أسرتها، أول أمس الجمعة، قبل أن يتم العثور عليها مساء يومه الأحد، جثة هامدة معلقة إلى شجرة بواسطة حبل.

وأكدت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بجماعة بني سيدال لوطا، حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا في النازلة، بينما تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور، لإخضاعها للتشريح الطبي بإشراف من النيابة العامة.



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