دار فيديو جنسي مع بنت مافيوزي ونشرو في الواتساب..وها كيفاش قتلو أب البنت ﻿

أقدم مافيوزي على إنهاء حياة شاب بطريقة بشعة، بالبرازيل، انتقاما لشرفه، عقب انتشار فيديو عبر تطبيق ''واتساب'' ظهرت به ابنة المافيوزي والشاب وهما يمارسان الجنس.

"شوف تيفي"

أقدم مافيوزي على إنهاء حياة شاب بطريقة بشعة، بالبرازيل، انتقاما لشرفه، عقب انتشار فيديو عبر تطبيق "واتساب" ظهرت به ابنة المافيوزي والشاب وهما يمارسان الجنس.

وحسب ما كشفت عن وسائل إعلام برازيلية خلال الأسبوع الجاري فإن الأب المبحوث عنه لتورطه في جرائم الاغتصاب والاتجار بالمخدرات، وفور انتشار فيديو جنسي لابنته البالغة من العمر 18 سنة مع شاب يبلغ من العمر 22 سنة، أقدم على إعدام هذا الأخير من خلال إطلاق الرصاص عليه.

ونشرت المصادر ذاتها مقطع فيديو جد صادم، ظهر خلاله هذا الأب وهو يقتل الشاب بدم بارد بعد أن أطلق عليه الرصاص.