''أخنوش'' رئيس التجمع الوطني للأحرار يدعو إلى تفعيل مشاريع البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة ﻿

دعا رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ،السيد عزيز أخنوش ،اليوم الأحد بكلميم جميع الفاعلين إلى تفعيل مشاريع البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس

''شـوف تيفي''

دعا رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ،السيد عزيز أخنوش ،اليوم الأحد بكلميم جميع الفاعلين إلى تفعيل مشاريع البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس بالعيون بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء.

وبعد أن ذكر السيد أخنوش في تصريح للصحافة بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة كلميم واد نون تحت شعار '' ونواصل المسار .. ''، أن هذه الجهة تدخل في إطار هذا البرنامج، دعا جميع الفاعلين إلى العمل معا لتنفيذ هذه المشاريع لما فيه مصلحة الوطن.

وفي كلمة له في افتتاح أشغال المؤتمر أشار إلى أن قرار تنظيم المؤتمرات الجهوية للحزب اتخذ خلال المؤتمر الوطني في ماي 2017 بالجديدة، معتبرا أن هذه اللقاءات مناسبة لمناضلي الحزب بجهة كلميم واد نون للحديث عن كل القضايا جهويا ووطنيا ، منوها في هذا السياق ب''الطريقة التشاركية'' التي ينهجها مناضلو التجمع الوطني للأحرار في طرح هذه القضايا.

وتطرق الى المشروع المجتمعي التنموي الذي تبناه الحزب، والمتمثل في الديمقراطية الاجتماعية، كأرضية للنقاش حول هوية الحزب، كما تطرق لمواضيع الصحة والتشغيل والتعليم كأولوية يشتغل عليها الحزب'' ، وكمنطلق أيضا ل''تقديم عرض سياسي واجتماعي'' للمواطنين .

و في هذا السياق، استعرض السيد أخنوش بعضا من معالم الحلول التي اقترحها التجمع الوطني للأحرار لهذه القطاعات، حيث دعا القطاع الخاص إلى لعب دور أكبر في محاربة ظاهرة البطالة، وإلى ضرورة تشجيع المبادرة الذاتية في مجال الاستثمار من أجل خلق فرص الشغل والثروة مع الحرص على تكافؤ الفرص للجميع في جميع القطاعات.

وفي مجال الصحة ، أكد على الخصوص، على ضرورة توفير الظروف الملائمة للعاملين في قطاع الصحة من أجل ممارسة المهنة لا سيما بالعالم القروي وعلى حق المواطنين في المناطق النائية في جميع الجهات من الاستفادة من الخدمات الطبية، داعيا إلى إعادة النظر في نظام التغطية الصحية (راميد) و''تحسين'' إمكانياته.

وفيما يخص قضايا التعليم، تطرق السيد أخنوش ، بالخصوص، لأهمية إصلاح التعليم الأولي ، الذي اعتبره ''مهما ومفتاحا للنجاح''.

و ستشهد أشغال المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة كلميم واد نون تشكيل المجلس الجهوي الجديد للحزب.





