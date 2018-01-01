عاجل.. نايضة وسط ماكدونالدز ديال أنفا بلاص بالبيضاء والقضية فيها الاعتداء والناس تخلعو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''ماكادونالدز'' المتواجد داخل المركز التجاري ''أنفا بلاص'' بالبيضاء، عرف قبل قليل من يومه الأحد، حادثا غريبا ، يتمثل في قيام عامل بالاعتداء على زميلته.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن "ماكادونالدز" المتواجد داخل المركز التجاري "أنفا بلاص" بالبيضاء، عرف قبل قليل من يومه الأحد، حادثا غريبا ، يتمثل في قيام عامل بالاعتداء على زميلته.

وأوضح شاهد عيان لـ "شوف تيفي" أن عاملا بـ "ماكدونالدز" دخل في نقاش حاد مع زميلته قبل أن يعمد إلى صفعها ودفعها بقوة ما أثار ذهول وصدمة زبناء المحل المشهور بتقديم الوجبات السريعة.

وأكد الشاهد أن صراخ العامل وزميلته أثار رعب زبناء "ماكدونالدز"، محملا في الوقت نفسه المسؤولية للإدارة التي عليها تعيين عمال تتوفر فيهم شروط احترافية خاصة مع إخضاعهم للتكوين.