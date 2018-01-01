ولاية أمن القنيطرة تكشف حقيقة فيديو يدعي تسجيل مخالفة وهمية في القنيطرة ﻿

نشرت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مأخوذ من كاميرا مثبتة بسيارة خاصة، يوثق لما اعتبره التعليق المصاحب لهذا المقطع بصوت السائق، تسجيل شرطي مرور بمدينة القنيطرة لمخالفة مرور

"شوف تيفي"



نشرت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مأخوذ من كاميرا مثبتة بسيارة خاصة، يوثق لما اعتبره التعليق المصاحب لهذا المقطع بصوت السائق، تسجيل شرطي مرور بمدينة القنيطرة لمخالفة مرور وهمية في حقه، بالإضافة إلى إدعائه التعرض للمساومة من قبل الشرطي.

وأكدت ولاية أمن القنيطرة بأنه وحرصا منها على تنوير الرأي العام الوطني، وتوضيحا للمعطيات المتصلة بهذه الواقعة، فقد فتحت بحثا خلص إلى أنه وبتاريخ 20 يناير الجاري أوقف عنصر أمن مكلف بالمراقبة الطرقية سائق سيارة بمدارة الجيش الملكي من أجل ارتكاب مخالفة عدم احترام إجبارية التوقف في الضوء الأحمر، وذلك بعد قيامه بتغيير الاتجاه والسير نحو اليمين، في الحين أن الأضواء الثلاثية في المدارة المذكورة، والتي تعطي بالتناوب الحق في المرور في ثلاث اتجاهات مختلفة، كانت تسمح لحظتها بمواصلة السير في اتجاه آخر مغاير للاتجاه الذي سلكه السائق المخالف.

وأكدت ولاية الأمن بأن موظف الشرطة وعلى ضوء هذه المعاينة القانونية التي باشرها ، عمل على تسجيل مخالفة في حق السائق، الذي قام بأداء مبلغها والتوقيع على المحضر الخاص بها بعين المكان، مشيرة إلى أن نتائج البحث الذي باشرته مصالح الأمن، خلصت إلى عدم صدور أي سلوك مخل بالضوابط والأخلاقيات المهنية من قبل موظف الشرطة.