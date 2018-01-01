الناظور تحتل المرتبة 1 في المغرب من حيث الأمطار خلال 24 ساعة الماضية .. متبوعــة بهذه المدن .. ﻿

كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، عن مقاييس التساقطات المطرية، المسجلة من الساعة السادسة من صباح أمس السبت، إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد.

"شــوف تيفي"



كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، عن مقاييس التساقطات المطرية، المسجلة من الساعة السادسة من صباح أمس السبت، إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد.

وعرفت مدينة الناظور، أعلى تساقطات مطرية بأكثر من 25 ملمتر، متبوعة بالحسيمة 5 ملمترات، والجديدة ملمتر واحد، وسجلت الرباط وإفران وميدلت، أضعف تساقطات مطرية بأقل من ملمتر واحد.

وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تظل الأجواء باردة خصوصا بالمرتفعات والجنوب الشرقي والشرق والهضاب العليا.

وستهم سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية رعدية معتدلة إلى أحيانا قوية، لاسيما بالمنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية والريف والسايس ومرتفعات الأطلس المتوسط وشرق الأطلس الكبير والسفوح الجنوبية الشرقية.