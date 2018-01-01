يا ربي السلامة.. العثور على ممثلة عربية جثة مقطعة +فيديو ﻿

عثرت الشرطة الأمريكية على حقيبتين كانتا مرميتين داخل سيارة BMW سوداء فخمة مركونة في حي سكني وسط بورتلاند أكبر مدينة في ولاية أوريغون الأميركية، وخلال تفتيشهما وجدت بداخلهما جثة مقطعة لعارضة أزياء

"شوف تيفي"

عثرت الشرطة الأمريكية على حقيبتين كانتا مرميتين داخل سيارة BMW سوداء فخمة مركونة في حي سكني وسط بورتلاند أكبر مدينة في ولاية أوريغون الأميركية، وخلال تفتيشهما وجدت بداخلهما جثة مقطعة لعارضة أزياء أردنية تحمل الجنسية الأميركية.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية، يومه الأحد، فإن الضحية هي سارة زغول البالغة من العمر 28 عاماً، وهي أم لطفل تعمل عارضة أزياء وممثلة.

وأوضحت ذات المصادر أن الشرطة الأمريكية، أوقفت المشتبه به، مبرزة بأن أحد الجيران كان وراء اكتشاف الجريمة، حيث أبلغ الشرطة بوجود جثة بالحقيبتين وبهوية المشتبه به الذي حاول الانتحار خلال عملية إيقافه.



