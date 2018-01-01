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الموت يفجع اللاعب السابق للمنتخب المغربي صلاح الدين بصير

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 17:44 الموت يفجع اللاعب السابق للمنتخب المغربي صلاح الدين بصير | سبور
الموت يفجع اللاعب السابق للمنتخب المغربي صلاح الدين بصير
كشف مصطفى الحداوي قبل قليل من يومه الأحد، أن خالة صلاح الدين بصير اللاعب السابق للمنتخب المغربي والرجاء البيضاوي، فارقت الحياة أول أمس الجمعة.

"شوف تيفي"

كشف مصطفى الحداوي قبل قليل من يومه الأحد، أن خالة صلاح الدين بصير اللاعب السابق للمنتخب المغربي والرجاء البيضاوي، فارقت الحياة أول أمس الجمعة.

وأشار الحداوي إلى أن الاتحاد المغربي للاعبين المحليين، تقدم بأحر التعازي للاعب صلاح الدين بصير ولعائلته الصغيرة والكبيرة.

وكتب الحداوي في تدوينته التي نشرها على حسابه بالفيسبوك: " انتقلت إلى عفو الله يومه الجمعة 8 جمادى الأولى 1439 خالة صلاح الدين بصير ،وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم الاتحاد إلى العائلة الكبيرة والصغيرة لصلاح الدين بصير بأحر التعازي و المواساة راجية من الله أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جنانه ويلهم ذويها الصبر و السلوان. لله ما أعطى و لله ما أخذ".



 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي صلاح الدين بصير المنتخب المغربي الموت العائلة مصطفى الحداوي

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