 إسماعيل العلوي: ''المغرب بحاجة إلى إحياء الكتلة التاريخية من جديد '' ..وهذا مادار بينه وبين ''نبيل بنعبد الله'' هاتفيا حول ''العدالة والتنمية'' ﻿
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إسماعيل العلوي: ''المغرب بحاجة إلى إحياء الكتلة التاريخية من جديد '' ..وهذا مادار بينه وبين ''نبيل بنعبد الله'' هاتفيا حول ''العدالة والتنمية''

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 17:21 إسماعيل العلوي: المغرب بحاجة إلى إحياء الكتلة التاريخية من جديد ..وهذا مادار بينه وبين نبيل بنعبد الله هاتفيا حول العدالة والتنمية | بوليتيك
إسماعيل العلوي: ''المغرب بحاجة إلى إحياء الكتلة التاريخية من جديد '' ..وهذا مادار بينه وبين ''نبيل بنعبد الله'' هاتفيا حول ''العدالة والتنمية''
قال مــولاي إسماعيل العلوي الأمين العام السابق لحزب ''التقدم و الاشتراكية'' إن '' المغرب عليه أن يقوم بإحياء الكتلة التاريخية من جديد لأنه في حاجة إليها''.

"شـوف تيفي"

قال مــولاي إسماعيل العلوي الأمين العام السابق لحزب "التقدم و الاشتراكية" إن " المغرب عليه أن يقوم بإحياء الكتلة التاريخية من جديد لأنه في حاجة إليها".

و أضــاف العلوي خلال حديثه في ندوة نظمتها مؤسسة علي يعتة وعقدت صباح أمس السبت 27 يناير الجاري بالمقر المركزي للحزب بالرباط، بمناسبة الذكرى المئوية لثورة أكتوبر البلشفية بروسيا أنه قد هنأ هاتفيا نبيل بنعبد الله الأمين العام الحالي لحزب "التقدم والاشتراكية" بعد أن حل ضيفا على حزب" العدالة والتنمية" مشيرا إلى أن تهنئته كانت بسبب حفاظ بنعبد الله على فكرة الكتلة التاريخية.

وقــال الوزير السابق في حكومة اليوسفي" ثورة أكتوبر من أهم الأحداث التي يجب أن نستخلص منها الدروس نحن في المغرب، وأول درس هو إحياء الكتلة التاريخية التي دعا إليها الفيلسوف والمفكّر كرامشي، وخاصة في ظل الواقع السياسي وفي ظل الدستور المغربي الحالي"، وأكد مولاي إسماعيل العلوي خلال مداخلته على أن الدرس الذي يجب أن يستفيد منه المغرب من الثورة الروسية هو أنه لا يمكن أبدا أن نقوم بأي عمل ذي جدوى دون أن نملك القدرة على التحليل العميق لأي مشروع نطلقه،، مشددا على ضرورة معرفة الواقع من الداخل،حسب ما أورده موقع "القناة الثانية" .

وأردف العلوي في السياق ذاته،" أن تغيير هذا الواقع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تحليل الوضع الطبقي للمجتمع والتناقضات القائمة بين هذه الطبقات، وأشار العلوي إلى أن الثورة الروسية أثرت على العالم بأسره، وأنه لولا الدعم الذي قدمته الاشتراكية لدول العالم الثالث لما كان للشعوب التي كانت تعاني من الاستعمار أن تنعم باستقلالها.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إسماعيل العلوي التقدم والاشتراكية

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