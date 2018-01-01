 رسميا.. هذا ما قامت به الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج عقب مقتل قاصر مغربي بالرصاص بهولندا ﻿
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رسميا.. هذا ما قامت به الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج عقب مقتل قاصر مغربي بالرصاص بهولندا

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 16:56 رسميا.. هذا ما قامت به الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج عقب مقتل قاصر مغربي بالرصاص بهولندا | بوليتيك
رسميا.. هذا ما قامت به الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج عقب مقتل قاصر مغربي بالرصاص بهولندا
أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بأنها وفور توصلها بخبر وفاة الشاب المغربي محمد بوشيخي،البالغ من العمر 17 سنة، بهولندا، مساء يوم الجمعة 26 يناير الجاري، قام

"شوف تيفي"

أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بأنها وفور توصلها بخبر وفاة الشاب المغربي محمد بوشيخي،البالغ من العمر 17 سنة، بهولندا، مساء يوم الجمعة 26 يناير الجاري، قام عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب، باتصال هاتفي مع أب المرحوم لتقديم تعازي الحكومة المغربية إثر هذا الحادث المؤسف، وكذا التعبير لعائلة الفقيد على استعدادها لتقديم كل الدعم الممكن عبر تعيين محام لمتابعة الملف قضائيا، وكذا التكفل بمصاريف ترحيل الجثمان لدفنه بالمغرب نزولا عند رغبة عائلته.

وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشوؤن الهجرة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإنه ووفق المعلومات المتوفرة لدى القنصلية العامة المغربية بأمستردام، فإن الفقيد كان معروفا بأعماله التطوعية في صفوف الشباب، وخاصة لفائدة اللاجئين مع مؤسسة السلام الهولندية المسلمة، ولا علاقة له بالاتجار بالمخدرات كما تم الترويج له في وسائل الإعلام، و أن الشخص الذي كان مستهدفا من الهجوم الذي راح ضحيته الشاب المغربي خطأ، هو هولندي الجنسية ينحدر من السورينام وتنسب إليه أفعال خارج القانون.

وأكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بأنها تتابع عن كتب تطورات قضية مقتل القاصر المغربي بهولندا؛ وذلك بتنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية للمملكة بكل من لاهاي وأمستردام.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة مغربي مؤسسة السلام هولندي الجنسية

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