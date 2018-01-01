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اجتماع لصندوق النقد في المغرب حول الاصلاحات المطلوبة في العالم العربي لمواجهة ''الإحباط'' بحضور مسؤولين كبـار

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 16:47 اجتماع لصندوق النقد في المغرب حول الاصلاحات المطلوبة في العالم العربي لمواجهة الإحباط بحضور مسؤولين كبـار | بوليتيك
اجتماع لصندوق النقد في المغرب حول الاصلاحات المطلوبة في العالم العربي لمواجهة ''الإحباط'' بحضور مسؤولين كبـار
يبحث صندوق النقد الدولي في مؤتمر إقليمي يعقده يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في مراكش بالمغرب، سبل مواجهة مشاعر ''الإحباط'' في بعض بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط، والإصلاحات الواجب القيام بها.

''شــوف تيفي''

يبحث صندوق النقد الدولي في مؤتمر إقليمي يعقده يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في مراكش بالمغرب، سبل مواجهة مشاعر ''الإحباط'' في بعض بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط، والإصلاحات الواجب القيام بها.

ويقول مدير قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن ''تصاعد التوترات الاجتماعية والمظاهرات الاحتجاجية في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يظهر بوضوح أن الازدهار والإنصاف وضمان مستقبل أفضل، أمور لا تزال غير محققة بعد لسكان المنطقة''.

ويضيف أزعور في تحليل نشر قبل انعقاد الندوة بعنوان ''فرص للجميع''، موضحا إن ''الإصلاحات تبقى جوهرية لمعالجة المشاكل الأساسية التي يعاني منها العديد من بلدان المنطقة منذ مدة، والمتمثلة في ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة وتفشي الرشوة''، ويؤكد تقرير لصندوق النقد الدولي أن ''نقص فرص العمل وعدم توافر خدمات عامة عالية الجودة وبتكلفة معقولة، يؤدي إلى تغذية مشاعر بالإحباط الشديد'' ، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وتعتبر معدلات القوة العاملة في بلدان المنطقة بين الأضعف في العالم. فنسبة البالغين الحاصلين على عمل لا تتعدى واحدا من اثنين، وهو ما يرجع بنسبة كبيرة إلى ضعف مشاركة النساء في الحياة العامة، حسب التقرير.

ويؤكد التقرير أن ''ثمة حاجة ماسة إلى زيادة النمو والوظائف في المنطقة، نظرا لأن أكثر من 60 بالمئة من السكان دون سن الثلاثين''، خصوصا أن التقديرات تشير إلى انضمام حوالى 5,5 مليون شاب سنويا إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويشير أزعور إلى عامل آخر يتمثل في ''معاناة العديد من دول المنطقة من نموذج تحميل القطاع العام عبء التوظيف، إذ يوفر هذا القطاع حوالى خمس الوظائف''.

وتأتي محاربة الرشوة في صدارة الإصلاحات ذات الأولوية، بالنسبة لصندوق النقد الدولي، إلى جانب خلق فرص العمل للشباب، وإدماج النساء في الحياة الاقتصادية، وازدهار القطاع الخاص، وهي المواضيع التي يتناولها برنامج المؤتمر.

ودعي للمشاركة في النقاشات مسؤولون كبار من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومدراء شركات، وشباب وممثلون عن منظمات المجتمع المدني. وقد تمحورت الإصلاحات التي أنجزت في بلدان مثل تونس ومصر والأردن، بتمويل من صندوق النقد الدولي، خصوصا على تقليص عجز الموازنة العامة. لكن هذه الإجراءات رافقها ارتفاع في الأسعار، ما أثار سخط السكان.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الصندوق النقد المغرب مسؤولون كبار منطقة الشرق

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