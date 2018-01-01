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مجموعة من المتطرفين يطالبون برأس بطلة ومخرج بسبب مشهد عاطفي في فيلم هندي

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 16:45 مجموعة من المتطرفين يطالبون برأس بطلة ومخرج بسبب مشهد عاطفي في فيلم هندي | دولي
مجموعة من المتطرفين يطالبون برأس بطلة ومخرج بسبب مشهد عاطفي في فيلم هندي
طالب مجموعة من المتطرفين الهندوس برأس الممثلة ''ديبيكا بادوكون'' والمخرج ''سانجاي ليلا بهنسالي''، بعدما أذنت المحكمة العليا في الهند بعرض فيلم ''بادمافاتي'' المثير للجدل، بسبب وجود مشهد مزعوم بين الملكة

"شـوف تيفي"

 

طالب مجموعة من المتطرفين الهندوس برأس الممثلة "ديبيكا بادوكون" والمخرج "سانجاي ليلا بهنسالي"، بعدما أذنت المحكمة العليا في الهند بعرض فيلم "بادمافاتي" المثير للجدل، بسبب وجود مشهد مزعوم بين الملكة التي يحمل الفيلم اسمها.

وهي شخصية مقدسة لدى الهندوس، وبين السلطان المسلم الذي حاول امتلاكها بعد وفاة زوجها، وعرض أحد أعضاء حزب "باهارتيا جاناتا" الحاكم مكافأة قدرها 100 مليون روبية (حوالي 1.2 مليون يورو)، لمن يقطع رأسَي الممثلة والمخرج، كما وعد زعيم إحدى المنظمات المتطرفة ب 50 مليون روبية.

وفي هذا الصـدد تدور أحداث الفيلم الملحمي في بداية القرن 14، ويحكي قصة الملكة "بادمافاتي"، التي اشتهرت بجمالها وشجاعتها في مواجهة السلطان علاء الدين الخلجي، الذي استولى على مملكتها سنة 1303، ورغم أن مخرج الفيلم نفى وجود أي مشهد عاطفي في الفيلم، بين الملكة والسلطان، إلا أن ذلك لم يهدئ من غضب المتطرفين الهندوس، إذ شهد شمال الهند في الأيام الأخيرة عدة احتجاجات.

واعتقل أزيد من 60 شخصًا في مدينة "أحمد أباد" غرب ولاية "كجرات"، بعد تخريب عدد من المحلات وإحراق حوالي 200 سيارة، ويستعد المحتجون حاليًا للهجوم على دور السينما التي ستعرض الفيلم، حسب ما أوردته قناة العالم.

وقـد هددت 150 امرأة بإحراق أنفسهن، مثلما فعلت الملكة حتى لا تتزوج السلطان، حسب قصيدة للشاعر "مالك محمد"، نظمها في القرن 16، وإن كان بعض المؤرخين ينكرون وجود تلك الملكة أصلًا.

هــــذا وتحظى القاعات السينمائية الهندية حاليًا بحراسة أمنية مشددة، إلا أن عددًا منها قرر عدم عرض فيلم "بادمافاتي"، تفاديًا للمشاكل.

‫شوف تيفي

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