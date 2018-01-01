المغرب يواصل تحطيم الأرقام القياسية في شان 2018 ﻿

تواصل النسخة الخامسة من كأس أمم إفريقيا للمحليين التي تقام حاليا بالمغرب إلى غاية 4 من شهر فبراير المقبل، تحطيم الأرقام القياسية، بحيث سجل عدد الجماهير التي تابعت المباريات في الملاعب 300 ألف متفرج.

"شوف سبور"

تواصل النسخة الخامسة من كأس أمم إفريقيا للمحليين التي تقام حاليا بالمغرب إلى غاية 4 من شهر فبراير المقبل، تحطيم الأرقام القياسية، بحيث سجل عدد الجماهير التي تابعت المباريات في الملاعب 300 ألف متفرج.

وحقق المغرب رقميا قياسيا قبل نهاية المنافسات في الوقت الذي لم يتعد عدد جماهير النسخة الماضية 297 ألف مشجع إلى غاية المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يصل عدد الحضور نهاية الدورة لأزيد من 500 ألف متفرج،خاصة وأن المنتخب المحلي المغربي لازال منتشبثا بحلم التتويج باللقب ومعظم مبارياته تعرف حضورا جماهيريا قويا.