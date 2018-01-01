لأول مرة أمرابط يكشف سبب طرده من أكاديمية أجاكس بعد بلوغه 13 سنة ﻿

تحدث نور الدين أمرابط، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، والممارس رفقة فريق ليغانيس الإسباني، عن سبب رفضه خلال الفترة التي قضاها رفقة فريق أجاكس أمستردام الهولندي حينما كان في الفئات الصغرى.

" شوف سبور"

تحدث نور الدين أمرابط، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، والممارس رفقة فريق ليغانيس الإسباني، عن سبب رفضه خلال الفترة التي قضاها رفقة فريق أجاكس أمستردام الهولندي حينما كان في الفئات الصغرى.

وكشف أمرابط، في تصريح لـ صحيفة "الباييس"، أنه تم إبعاده من فريق أجاكس أمستردام مباشرة بعد بلوغه 13 سنة بسبب معاناته في الرجل اليسرى والتي تسببت في تكسير وثرة تطوره مقارنة مع بعض اللاعبين.



وتابع قائلا :" عانيت من الإصابة، ولم أتطور بالشكل المطلوب وهو ما تسبب لي في مشاكل بحكم أنه بعد 6 أشهر من الغياب عن الملاعب طالبني الفريق بالرحيل".



وزاد قائلا": وبعدما أتيحت لي فرصة الالتحاق بالمنتخب المغربي كان علي اتخاذ قرار مصيري، وفضلت نداء القلب الذي أعتبره قرارا صائبا".