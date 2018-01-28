الهجهوج أفضل لاعب في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري و دفاع تجنانت ﻿

اختير رضى الهجهوج لاعب فريق الوداد الرياضي سابقا، والمنتقل حديثا إلى صفوف فريق اتحاد العاصمة الجزائري، أحسن لاعب في المباراة التي جمعت فريقه بفريق دفاع تجنانت، يوم أمس برسم منافسات الدوري

''شوف سبور'' عبدالغفور ضرار

اختير رضى الهجهوج لاعب فريق الوداد الرياضي سابقا، والمنتقل حديثا إلى صفوف فريق اتحاد العاصمة الجزائري، أحسن لاعب في المباراة التي جمعت فريقه بفريق دفاع تجنانت، يوم أمس برسم منافسات الدوري الجزائري.

وفاز زملاء رضى الهجهوج الذي قدم تمريرة حاسمة في الهدف الثالث، بثلاثة أهداف لصفر على دفاع تجنانت، وسجل فوزي يايا هدفين في الدقيقتين 24 و39 وبينهما هز أسامة درفلو الشباك بطريقة رائعة بعد تمريرة من عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 26.

ويذكر أن رضى الهجهوج، قد وقع كشوفات الفريق الجزائري ، بعد فسخه لعقده مع نادي الوداد الرياضي مباشرة بعد رحيل المدرب عموتة.