صادم..كسال غتاصب طفل وسط حمام شعبي بسطات ﻿

اهتزت مدينة سطات، خلال الأسبوع الجاري على وقع خبر صادم، بطله ''كسال''، تورط في اغتصاب طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وسط حمام شعبي.

''شوف تيفي''

اهتزت مدينة سطات، خلال الأسبوع الجاري على وقع خبر صادم، بطله ''كسال''، تورط في اغتصاب طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وسط حمام شعبي.

وحسب مصادر محلية فإن سيدة، حلت بحمام يوجد بطريق كيسر بمدينة سطات، وطلبت من ''الكسال'' أن يساعد طفلها بالاستحمام ويراقبه إلى حين خروجها من الحمام، لكن المعني بالأمر استغل الأمر وأقدم على اغتصاب الطفل.

وأكدت المصادر ذاتها أن الطفل وبعد مغادرته للحمام أبلغ والدته بأنه يشعر بألم حاد بسبب ما فعله له الكسال بالمرحاض، لتسارع إلى تقديم شكاية إلى المصالح الأمنية التي تمكنت من إيقافه .