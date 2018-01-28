عاجل و رسميا.. الياميق ينتقل من الرجاء إلى جنوى الإيطالي ﻿

وقع رسميا ، جواد الياميق لاعب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، كشوفات فريق جنوى الإيطالي، لمدة 4 سنوات و نصف، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

''شوف سبور'' عبدالغفور ضرار

وقع رسميا ، جواد الياميق لاعب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، كشوفات فريق جنوى الإيطالي، لمدة 4 سنوات و نصف، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب الرجاوي، أن قيمة الصفقة بلغت 800 مليون سنتيم، وهي قيمة الشرط الجزائي الذي يتضمنه عقده، في حين أن أولمبيك خريبكة فريقه السابق سيستفيد من نسبة 25 في المائة من مجموع المبلغ الذي سينتقل به.

ويذكر أن الياميق شارك يوم أمس السبت في مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين رفقة المنتخب المغربي أمام ناميبيا والتي انتهت لصالح الأسود بنتيجة هدفين مقابل لا شيئ.