 ''عزيزأخنوش'' يستعرض مقترحات التجمعيين لمعالجة اختلالات قطاعات الصحة والتشغيل والتعليم بالمؤتمر الجهوي لجهة كلميم واد نون ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. ملخص مباراة تشيلسي - نيوكاسل يونايتد 3/0 | كأس الإتحاد الإنجليزي | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص مباراة تشيلسي - نيوكاسل يونايتد 3/0 | كأس الإتحاد الإنجليزي

قادة أفارقة: عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تجعل إفريقيا أكبر وأقوى | بوليتيك

قادة أفارقة: ''عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تجعل إفريقيا أكبر وأقوى''

شاهد بالفيديو هدف تالث لتشيلسي عالمي في مرمى نيوكاسل من توقيع ماركوس ألونسو | بووز

شاهد بالفيديو هدف تالث لتشيلسي عالمي في مرمى نيوكاسل من توقيع ماركوس ألونسو

عزيزأخنوش يستعرض مقترحات التجمعيين لمعالجة اختلالات قطاعات الصحة والتشغيل والتعليم بالمؤتمر الجهوي لجهة كلميم واد نون | بوليتيك

''عزيزأخنوش'' يستعرض مقترحات التجمعيين لمعالجة اختلالات قطاعات الصحة والتشغيل والتعليم بالمؤتمر

مؤلم وبالفيديو..هذا هو اللي قطع ليه خوه العضو التناسلي بالقنيطرة بسبب الإرث..شوفو الحالة ديالو | حوادث و حقوق

مؤلم وبالفيديو..هذا هو اللي قطع ليه خوه العضو التناسلي بالقنيطرة بسبب الإرث..شوفو الحالة ديالو

شاهد بالفيديو .. هدف اللاعب مراد باتنا في مرمى الظفرة | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف اللاعب مراد باتنا في مرمى الظفرة

شاهد بالفيديو قنطرة غاية في الروعة للفنان مراد باتنا | بووز

شاهد بالفيديو قنطرة غاية في الروعة للفنان مراد باتنا

بعدما أثار ضجة إبـاحة زواج المتعة..المغربي الأنجري الطنجي يصدر فتوى مثيرة كل الآلات الموسيقية حلال زلال والغناء مستحب في كل المناسبات | مجتمع

بعدما أثار ضجة إبـاحة ''زواج المتعة''..المغربي الأنجري الطنجي يصدر فتوى مثيرة '' كل الآلات الموسيقية

خطير..قتل ملاكم مغربي بطريقة مافيوزية | حوادث و حقوق

خطير..قتل ملاكم مغربي بطريقة مافيوزية

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

''عزيزأخنوش'' يستعرض مقترحات التجمعيين لمعالجة اختلالات قطاعات الصحة والتشغيل والتعليم بالمؤتمر الجهوي لجهة كلميم واد نون

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 15:03 عزيزأخنوش يستعرض مقترحات التجمعيين لمعالجة اختلالات قطاعات الصحة والتشغيل والتعليم بالمؤتمر الجهوي لجهة كلميم واد نون | بوليتيك
''عزيزأخنوش'' يستعرض مقترحات التجمعيين لمعالجة اختلالات قطاعات الصحة والتشغيل والتعليم بالمؤتمر الجهوي لجهة كلميم واد نون
عقد حزب التجمع الوطني للأحرار الأحد 28 يناير مؤتمره الجهوي لجهة كلميم واد نون، بحضور ''عزيز أخنوش'' رئيس الحزب، حضره كل من '' محمد أوجار'' و ''رشيد الطالبي العلمي'' و'' امباركة بوعيدة '' و''أمينة بنخضرا ''و''

''شــوف تيفي''

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار الأحد 28 يناير مؤتمره الجهوي لجهة كلميم واد نون، بحضور ''عزيز أخنوش'' رئيس الحزب، حضره كل من '' محمد أوجار'' و ''رشيد الطالبي العلمي'' و'' امباركة بوعيدة '' و''أمينة بنخضرا ''و'' مصطفى بايتاس'' و''محمد القباج '' .

استهل رئيس التجمعيين ''عزيز أخنوش'' كلمته بالحديث عن المسار الذي اختاره حزب التجمع منذ المؤتمر الوطني بالجديدة والذي اختار الديمقراطية الاجتماعية كأرضية للنقاش حول هوية الحزب، ومواضيع الصحة والتشغيل والتعليم كأولوية للاشتغال عليها، كمنطلق لتقديم عرض سياسي واجتماعي لعموم المواطنين.

وأكد ''أخنوش'' أن الحزب سيقدم نظرته للنموذج التنموي الجديد تفاعلا مع نداء الملك ''محمد السادس''، مشيرا إلى أن هذا النموذج الذي سيتم تقديمه هو ثمرة التفاعل والنقاش بين مناضلات ومناضلي التجمع من مختلف الجهات، وعاد ''أخنوش '' إلى التذكير بأن المحطات الجهوية الماضية شهدت تقديم الحزب للمقترحات الأولية للحزب لمعالجة الإختلالات التي تعاني منها قطاعات الصحة والتشغيل والتعليم.

وأبرز أهمية عدد من المقترحات بخصوص قطاع الصحة التي لامست مشاكل في مسار العلاج وفي ضرورة توفير الظروف الملائمة للعاملين في قطاع الصحة من أجل ممارسة المهنة في إطار مناسب وفعال، مع ضرورة التأكيد على حق المواطنين في المناطق النائية في الاستفادة من الخدمات الطبية في جميع الجهات.

وشدد أخنوش على أن المقترحات المتعلقة بقضايا التشغيل تؤكد على ضرورة تشجيع المبادرة الذاتية وخلق الاستثمار كمدخل أساسي لخلق فرص الشغل ومحاربة البطالة، وفيما يخص قضايا التعليم فقد أكد أخنوش على أن المقترحات الأولية التي تم تقديمها تهم بشكل أساسي إصلاح التعليم الأولي وتأهيل الجامعة من خلال برنامج شامل ومتكامل.

وأكد أخنوش أن هذه المقترحات سيتم إغناؤها خلال المحطات الجهوية القادمة في أفق تقديم عرض سياسي في 24 فبراير القادم خلال المؤتمر الجهوي للحزب بأكادير، وفيما يخص تدبير الشأن العام فقد أكد السيد أخنوش على أن مصالح المواطن يجب أن تكون فوق كل اعتبار وخارج نطاق أي حسابات سياسية أو شخصية.

وشدد في هذا الصدد على أنه لا يمكن التسامح مع أي مسؤول عن عرقلة المشاريع التنموية وحرمان المواطنين من حقهم في خدمات من المفترض أن تحسن واقعهم اليومي، ودعا في ختام كلمته إلى ضرورة تكاثف الجهود والتعبئة من أجل إنجاح المشاريع التي تستهدف المواطنين بالدرجة الأولى ، وكل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق إقلاع تنموي حقيقي.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي أخنوش عزيز التجمع الوطني للأحرار مسؤول

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

قادة أفارقة: عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تجعل إفريقيا أكبر وأقوى | بوليتيك

قادة أفارقة: ''عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تجعل إفريقيا أكبر وأقوى''

هام للمغاربة...إلغاء تنبر ديال 20 درهم ومابقاش مفروض على المواطن | بوليتيك

هام للمغاربة...إلغاء تنبر ديال 20 درهم ومابقاش مفروض على المواطن

سنة على عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تحمل الأمل إلى القارة الإفريقية | بوليتيك

سنة على عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تحمل الأمل إلى القارة الإفريقية

تخصيص 4 مليون درهم لتحديث خدمات قطاع الطاقة والمعادن | بوليتيك

تخصيص 4 مليون درهم لتحديث خدمات قطاع الطاقة والمعادن

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

معاناة حقيقية..تساقطات مطرية كتخلط مع الواد الحار فكاريان وسط كازا..شوفو كيفاش كيتعذبو | خارج البلاطو
منذ 6 دقائق

معاناة حقيقية..تساقطات مطرية كتخلط مع الواد الحار فكاريان وسط كازا..شوفو كيفاش كيتعذبو

بالفيديو..وزير الشباب و الرياضة الأسبق يعترف..الشعار ديال ملف تنظيم المغرب لمونديال 2026 فيه خلل | خارج البلاطو

بالفيديو..وزير الشباب و الرياضة الأسبق يعترف..الشعار ديال ملف تنظيم المغرب لمونديال 2026 فيه خلل

منصف بلخياط لشوف تيفي..المغرب قادر ينظم كأس العالم 2026 خاصنا نزيدو غير 6 ديال الملاعب | خارج البلاطو

منصف بلخياط لشوف تيفي..المغرب قادر ينظم كأس العالم 2026 خاصنا نزيدو غير 6 ديال الملاعب

وزيرالعدل لشوف تيفي..الملك كلفني باتخاد كل التدابير لتفعيل قرار ولوج المراة لمهنة عدل | خارج البلاطو

وزيرالعدل لشوف تيفي..الملك كلفني باتخاد كل التدابير لتفعيل قرار ولوج ''المراة'' لمهنة ''عدل''

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. ملخص مباراة تشيلسي - نيوكاسل يونايتد 3/0 | كأس الإتحاد الإنجليزي | بووز
منذ 17 دقيقة

شاهد بالفيديو .. ملخص مباراة تشيلسي - نيوكاسل يونايتد 3/0 | كأس الإتحاد الإنجليزي

قادة أفارقة: عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تجعل إفريقيا أكبر وأقوى | بوليتيك

قادة أفارقة: ''عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تجعل إفريقيا أكبر وأقوى''

شاهد بالفيديو هدف تالث لتشيلسي عالمي في مرمى نيوكاسل من توقيع ماركوس ألونسو | بووز

شاهد بالفيديو هدف تالث لتشيلسي عالمي في مرمى نيوكاسل من توقيع ماركوس ألونسو

عزيزأخنوش يستعرض مقترحات التجمعيين لمعالجة اختلالات قطاعات الصحة والتشغيل والتعليم بالمؤتمر الجهوي لجهة كلميم واد نون | بوليتيك

''عزيزأخنوش'' يستعرض مقترحات التجمعيين لمعالجة اختلالات قطاعات الصحة والتشغيل والتعليم بالمؤتمر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.