''عزيزأخنوش'' يستعرض مقترحات التجمعيين لمعالجة اختلالات قطاعات الصحة والتشغيل والتعليم بالمؤتمر الجهوي لجهة كلميم واد نون ﻿

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار الأحد 28 يناير مؤتمره الجهوي لجهة كلميم واد نون، بحضور ''عزيز أخنوش'' رئيس الحزب، حضره كل من '' محمد أوجار'' و ''رشيد الطالبي العلمي'' و'' امباركة بوعيدة '' و''أمينة بنخضرا ''و''

''شــوف تيفي''

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار الأحد 28 يناير مؤتمره الجهوي لجهة كلميم واد نون، بحضور ''عزيز أخنوش'' رئيس الحزب، حضره كل من '' محمد أوجار'' و ''رشيد الطالبي العلمي'' و'' امباركة بوعيدة '' و''أمينة بنخضرا ''و'' مصطفى بايتاس'' و''محمد القباج '' .

استهل رئيس التجمعيين ''عزيز أخنوش'' كلمته بالحديث عن المسار الذي اختاره حزب التجمع منذ المؤتمر الوطني بالجديدة والذي اختار الديمقراطية الاجتماعية كأرضية للنقاش حول هوية الحزب، ومواضيع الصحة والتشغيل والتعليم كأولوية للاشتغال عليها، كمنطلق لتقديم عرض سياسي واجتماعي لعموم المواطنين.

وأكد ''أخنوش'' أن الحزب سيقدم نظرته للنموذج التنموي الجديد تفاعلا مع نداء الملك ''محمد السادس''، مشيرا إلى أن هذا النموذج الذي سيتم تقديمه هو ثمرة التفاعل والنقاش بين مناضلات ومناضلي التجمع من مختلف الجهات، وعاد ''أخنوش '' إلى التذكير بأن المحطات الجهوية الماضية شهدت تقديم الحزب للمقترحات الأولية للحزب لمعالجة الإختلالات التي تعاني منها قطاعات الصحة والتشغيل والتعليم.

وأبرز أهمية عدد من المقترحات بخصوص قطاع الصحة التي لامست مشاكل في مسار العلاج وفي ضرورة توفير الظروف الملائمة للعاملين في قطاع الصحة من أجل ممارسة المهنة في إطار مناسب وفعال، مع ضرورة التأكيد على حق المواطنين في المناطق النائية في الاستفادة من الخدمات الطبية في جميع الجهات.

وشدد أخنوش على أن المقترحات المتعلقة بقضايا التشغيل تؤكد على ضرورة تشجيع المبادرة الذاتية وخلق الاستثمار كمدخل أساسي لخلق فرص الشغل ومحاربة البطالة، وفيما يخص قضايا التعليم فقد أكد أخنوش على أن المقترحات الأولية التي تم تقديمها تهم بشكل أساسي إصلاح التعليم الأولي وتأهيل الجامعة من خلال برنامج شامل ومتكامل.

وأكد أخنوش أن هذه المقترحات سيتم إغناؤها خلال المحطات الجهوية القادمة في أفق تقديم عرض سياسي في 24 فبراير القادم خلال المؤتمر الجهوي للحزب بأكادير، وفيما يخص تدبير الشأن العام فقد أكد السيد أخنوش على أن مصالح المواطن يجب أن تكون فوق كل اعتبار وخارج نطاق أي حسابات سياسية أو شخصية.

وشدد في هذا الصدد على أنه لا يمكن التسامح مع أي مسؤول عن عرقلة المشاريع التنموية وحرمان المواطنين من حقهم في خدمات من المفترض أن تحسن واقعهم اليومي، ودعا في ختام كلمته إلى ضرورة تكاثف الجهود والتعبئة من أجل إنجاح المشاريع التي تستهدف المواطنين بالدرجة الأولى ، وكل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق إقلاع تنموي حقيقي.