 مؤلم وبالفيديو..هذا هو اللي قطع ليه خوه العضو التناسلي بالقنيطرة بسبب الإرث..شوفو الحالة ديالو ﻿
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مؤلم وبالفيديو..هذا هو اللي قطع ليه خوه العضو التناسلي بالقنيطرة بسبب الإرث..شوفو الحالة ديالو

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 14:56 مؤلم وبالفيديو..هذا هو اللي قطع ليه خوه العضو التناسلي بالقنيطرة بسبب الإرث..شوفو الحالة ديالو | حوادث و حقوق
مؤلم وبالفيديو..هذا هو اللي قطع ليه خوه العضو التناسلي بالقنيطرة بسبب الإرث..شوفو الحالة ديالو
في جديد اتهام سيدة تقطن بدوار أولاد زيان بمنطقة أحد أولاد جلول ضواحي القنيطرة، لشقيقها الأكبر، بقطعه العضو الذكري لشقيقها الأصغر طمعا في الإرث، توصلت ''شوف تيفي'' بمقاطع فيديو من هذه السيدة، ظهر

''شوف تيفي''

في جديد اتهام سيدة تقطن بدوار أولاد زيان بمنطقة أحد أولاد جلول ضواحي القنيطرة، لشقيقها الأكبر، بقطعه العضو الذكري لشقيقها الأصغر طمعا في الإرث، توصلت ''شوف تيفي'' بمقاطع فيديو من هذه السيدة، ظهر خلالها شقيقها الأصغر وهو في حالة يرثى لها.

وأكدت السيدة لـ ''شوف تيفي'' بأنها لن تتنازل عن الشكاية التي تقدمت بها

وأرسلت ''فاطنة'' فيديوهات لـ ''شوف تيفي''، تحدثت خلالها بحرقة عن أخيها الأصغر ''أحمد''، وأكدت بأنه سقط ضحية شقيقها الأكبر ''التهامي'' طمعا في الحصول على أرض تركها لهم والدهم الراحل.

وإلى جانب الفيديوهات، توصلت كذلك ''شوف تيفي'' بنسخ من الشكاية التي تقدمت بها ''فاطنة'' إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة والتي كشفت من خلالها عن الطريقة التي تم بها حرمان شقيقها الأصغر من رجولته ببتر عضوه التناسلي.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشكاية العضو التناسلي منطقة أحد أولاد جلول

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