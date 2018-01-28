 بعدما أثار ضجة إبـاحة ''زواج المتعة''..المغربي الأنجري الطنجي يصدر فتوى مثيرة '' كل الآلات الموسيقية حلال زلال والغناء مستحب في كل المناسبات'' ﻿
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بعدما أثار ضجة إبـاحة زواج المتعة..المغربي الأنجري الطنجي يصدر فتوى مثيرة كل الآلات الموسيقية حلال زلال والغناء مستحب في كل المناسبات | مجتمع

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بعدما أثار ضجة إبـاحة ''زواج المتعة''..المغربي الأنجري الطنجي يصدر فتوى مثيرة '' كل الآلات الموسيقية حلال زلال والغناء مستحب في كل المناسبات''

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 14:33 بعدما أثار ضجة إبـاحة زواج المتعة..المغربي الأنجري الطنجي يصدر فتوى مثيرة كل الآلات الموسيقية حلال زلال والغناء مستحب في كل المناسبات | مجتمع
بعدما أثار ضجة إبـاحة ''زواج المتعة''..المغربي الأنجري الطنجي يصدر فتوى مثيرة '' كل الآلات الموسيقية حلال زلال والغناء مستحب في كل المناسبات''
بعدما أثار ضجة كبيرة بين علماء المسلمين ورجال الفكر، ولا سيما في المجتمع المغربي حول ''زواج المتعة'' وأكد أكثر من مرة أن رجال السنة أجمعوا على أن زواج المتعة يعد ''حلالا طيبا '' وهو الحل لمشاكل الفساد

''شوف تيفي''

بعدما أثار ضجة كبيرة بين علماء المسلمين ورجال الفكر، ولا سيما في المجتمع المغربي حول ''زواج المتعة'' وأكد أكثر من مرة أن رجال السنة أجمعوا على أن زواج المتعة يعد ''حلالا طيبا '' وهو الحل لمشاكل الفساد المنتشرة في المغرب ، عاد '' محمد ابن الأزرق الأنجري الطنجي'' من جديد ليصدر كتابا تحت عنوان ''الموسيقى والغناء'' في الشريعة الإسلامية.

الكتاب الجديد ''الموسيقى والغناء'' والذي من المنتظر أن يثير ضجة أخرى صدر عن دار رؤية للنشر والتوزيع، وهو الآن بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وسيكون متوفرا بمعرض الدار البيضاء الشهر القادم في رواق دار رؤية.

وفي تدوينة للأنجري عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' ، يؤكد أنه حاول أن يتعالى على المذهبية ليعانق رحابة الشريعة السمحة.. وأوضح أنه قد كان انهى الافراغ منه قبل سنة 2002؛ ثم تمت مراجعته بين الفينة والأخرى إلى أن تم الاتفاق مع دار رؤية على طبعه ، مبرزا أن خلاصته: ''كل الآلات الموسيقية حلال زلال''.

مختتــما أن الغناء مستحب في بعض المناسبات، ومباح في سائرها ما لم يكن كلامه خبيثا، فالحكم حينها على الكلام لا على الألحان والعزف.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الأنجري الطنجي المغرب الغناء الموسيقى

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