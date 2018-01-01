رحيل الياميق قد يعيد إسماعيل بلمعلم للرجاء ﻿

اقتراب رحيل مدافع فريق الرجاء الرياضي، جواد الياميق إلى الدوري الإيطالي، من بوابة فريق جنوى الإيطالي، يفتح الباب أمام مدافع فريق اتحاد طنجة إسماعيل بلمعلم، للعودة إلى صفوف فريقه الأم خلال

''شوف سبور'' عبدالغفور ضرار

اقتراب رحيل مدافع فريق الرجاء الرياضي، جواد الياميق إلى الدوري الإيطالي، من بوابة فريق جنوى الإيطالي، يفتح الباب أمام مدافع فريق اتحاد طنجة إسماعيل بلمعلم، للعودة إلى صفوف فريقه الأم خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وذكرت صفحة ''ديما ديما رجاء'' على ''الفيسبوك'' أن اللاعب الطنجاوي السابق أصبح حرا و بدون عقد بعد فسخ عقده رفقة فارس البوغاز، بعدما وضعه المدرب إدريس المرابط ضمن لائحة المغادرين بسبب تمرده على الفريق .

ويذكر أن اسماعيل بلمعلم ، سبق له أن حمل ألوان فرق وطنية عديدة أبرزها الرجاء الرياضي، وخليجية منها نادي الوكرة القطري وبني ياس الإماراتي.