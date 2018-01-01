منحة مغرية للاعبي المنتخب المحلي بعد المرور لنصف نهائي كأس إفريقيا للمحليين ﻿

ضمن لاعبو المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، منحة مغرية تقدربـ 30 مليون سنتيم لكل لاعب بعد تحقيق التأهل إلى دور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا للمحليين أمام منتخب ناميبيا برسم دور الربع بعد فوزه

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

ضمن لاعبو المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، منحة مغرية تقدربـ 30 مليون سنتيم لكل لاعب بعد تحقيق التأهل إلى دور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا للمحليين أمام منتخب ناميبيا برسم دور الربع بعد فوزه بنتيجة هدفين دون رد.

وكشفت مصادر داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لـ ''شوف سبو''، أن الجامعة خصصت منحة 40 مليون سنتيم لكل لاعب في حال تحقيق التأهل إلى نهائي كأس إفريقيا لتحفيز اللاعبين على مواصلة حلمهم في التتويج باللقب القاري.

تجدر الإشارة إلى أن هدفي المنتخب المغربي كان بتوقيع كل من صلاح الدين السعيدي لاعب الوداد البيضاوي وأيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان.