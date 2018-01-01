 المجرد يعود إلى أرض الوطن ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم..كسال غتاصب طفل وسط حمام شعبي بسطات | حوادث و حقوق

صادم..كسال غتاصب طفل وسط حمام شعبي بسطات

شاهد بالفيديو .. ملخص مباراة تشيلسي - نيوكاسل يونايتد 3/0 | كأس الإتحاد الإنجليزي | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص مباراة تشيلسي - نيوكاسل يونايتد 3/0 | كأس الإتحاد الإنجليزي

قادة أفارقة: عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تجعل إفريقيا أكبر وأقوى | بوليتيك

قادة أفارقة: ''عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تجعل إفريقيا أكبر وأقوى''

شاهد بالفيديو هدف تالث لتشيلسي عالمي في مرمى نيوكاسل من توقيع ماركوس ألونسو | بووز

شاهد بالفيديو هدف تالث لتشيلسي عالمي في مرمى نيوكاسل من توقيع ماركوس ألونسو

عزيزأخنوش يستعرض مقترحات التجمعيين لمعالجة اختلالات قطاعات الصحة والتشغيل والتعليم بالمؤتمر الجهوي لجهة كلميم واد نون | بوليتيك

''عزيزأخنوش'' يستعرض مقترحات التجمعيين لمعالجة اختلالات قطاعات الصحة والتشغيل والتعليم بالمؤتمر

مؤلم وبالفيديو..هذا هو اللي قطع ليه خوه العضو التناسلي بالقنيطرة بسبب الإرث..شوفو الحالة ديالو | حوادث و حقوق

مؤلم وبالفيديو..هذا هو اللي قطع ليه خوه العضو التناسلي بالقنيطرة بسبب الإرث..شوفو الحالة ديالو

شاهد بالفيديو .. هدف اللاعب مراد باتنا في مرمى الظفرة | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف اللاعب مراد باتنا في مرمى الظفرة

شاهد بالفيديو قنطرة غاية في الروعة للفنان مراد باتنا | بووز

شاهد بالفيديو قنطرة غاية في الروعة للفنان مراد باتنا

بعدما أثار ضجة إبـاحة زواج المتعة..المغربي الأنجري الطنجي يصدر فتوى مثيرة كل الآلات الموسيقية حلال زلال والغناء مستحب في كل المناسبات | مجتمع

بعدما أثار ضجة إبـاحة ''زواج المتعة''..المغربي الأنجري الطنجي يصدر فتوى مثيرة '' كل الآلات الموسيقية

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

المجرد يعود إلى أرض الوطن

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 14:00 المجرد يعود إلى أرض الوطن | ثقافة و فنون
المجرد يعود إلى أرض الوطن
قرر الفنان المغربي سعد لمجرد، العودة إلى المغرب بعد الانتهاء من قضيته مع الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' والتي تتهمه بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.

''شوف تيفي''

قرر الفنان المغربي سعد لمجرد، العودة إلى المغرب بعد الانتهاء من قضيته مع الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' والتي تتهمه بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.

وحسب ما كشف عنه موقع ''العرب اليوم''، أمس السبت، فإن المعلومات الخاصة بالقضية، تفيد أن واقعة الضرب قد تم إثباتها، لكن الاغتصاب لم يتم تعزيز اتهامه من خلال الطب الشرعي بعد أن رفضت الأخيرة الخضوع للفحص بعد قيامها برفع الشكوى ضد المجرد، الذي بدأت مرحلة جديدة في فصول تلك القضية العالقة بعد تحديد موعد جديد للمحاكمة في الشهر المقبل .

وأشار الموقع المذكور إلى أن المجرد متأكد على أن الحكم سيكون لصالحه لعدم اتهامه بالاغتصاب بل بالضرب فقط، وأن الحكم الذي من الممكن أن يصدر بحقه سوف يكتفي بمدة توقيفه، وبالتالي يصبح خارج إطار الإقامة الجبرية التي فرضت عليه منذ فترة .

تجدر الإشارة إلى أن مصدرا مطلعا على سير القضية، أكد سابقا لـ ''شوف تيفي'' أن الحسم في قضية سعد المجرد سيتأخر، مشيرا إلى أن أولى الجلسات سيتم عقدها نهاية شهر فبراير المقبل.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المجرد لورا بريول القضية الجلسات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صورة للراقصة نور بفستان عاري يثير الجدل | ثقافة و فنون

صورة للراقصة نور بفستان عاري يثير الجدل

بعد طلاقها.. طليقة المقرئ رياض تنشر صورا أخرى بوجه مكشوف‎ | ثقافة و فنون

بعد طلاقها.. طليقة المقرئ رياض تنشر صورا أخرى بوجه مكشوف‎

ممثل مصري شهير يُقدم اعتذاره للشعب المغربي بسبب عايشة قنديشة | ثقافة و فنون

ممثل مصري شهير يُقدم اعتذاره للشعب المغربي بسبب عايشة قنديشة

وفاة فنان لبناني شهير إثر نوبة قلبية مفاجئة | ثقافة و فنون

وفاة فنان لبناني شهير إثر نوبة قلبية مفاجئة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

معاناة حقيقية..تساقطات مطرية كتخلط مع الواد الحار فكاريان وسط كازا..شوفو كيفاش كيتعذبو | خارج البلاطو
منذ 8 دقائق

معاناة حقيقية..تساقطات مطرية كتخلط مع الواد الحار فكاريان وسط كازا..شوفو كيفاش كيتعذبو

بالفيديو..وزير الشباب و الرياضة الأسبق يعترف..الشعار ديال ملف تنظيم المغرب لمونديال 2026 فيه خلل | خارج البلاطو

بالفيديو..وزير الشباب و الرياضة الأسبق يعترف..الشعار ديال ملف تنظيم المغرب لمونديال 2026 فيه خلل

منصف بلخياط لشوف تيفي..المغرب قادر ينظم كأس العالم 2026 خاصنا نزيدو غير 6 ديال الملاعب | خارج البلاطو

منصف بلخياط لشوف تيفي..المغرب قادر ينظم كأس العالم 2026 خاصنا نزيدو غير 6 ديال الملاعب

وزيرالعدل لشوف تيفي..الملك كلفني باتخاد كل التدابير لتفعيل قرار ولوج المراة لمهنة عدل | خارج البلاطو

وزيرالعدل لشوف تيفي..الملك كلفني باتخاد كل التدابير لتفعيل قرار ولوج ''المراة'' لمهنة ''عدل''

﻿

آخر المستجدات

صادم..كسال غتاصب طفل وسط حمام شعبي بسطات | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

صادم..كسال غتاصب طفل وسط حمام شعبي بسطات

شاهد بالفيديو .. ملخص مباراة تشيلسي - نيوكاسل يونايتد 3/0 | كأس الإتحاد الإنجليزي | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص مباراة تشيلسي - نيوكاسل يونايتد 3/0 | كأس الإتحاد الإنجليزي

قادة أفارقة: عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تجعل إفريقيا أكبر وأقوى | بوليتيك

قادة أفارقة: ''عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تجعل إفريقيا أكبر وأقوى''

شاهد بالفيديو هدف تالث لتشيلسي عالمي في مرمى نيوكاسل من توقيع ماركوس ألونسو | بووز

شاهد بالفيديو هدف تالث لتشيلسي عالمي في مرمى نيوكاسل من توقيع ماركوس ألونسو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.