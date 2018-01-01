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الرجاء الرياضي يسحق نجم بوزنيقة من الهواة بتسعة أهداف

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 13:11 الرجاء الرياضي يسحق نجم بوزنيقة من الهواة بتسعة أهداف | سبور
الرجاء الرياضي يسحق نجم بوزنيقة من الهواة بتسعة أهداف
حقق فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم يوم أمس فوزا كبيرا على فريق نجم بوزنيقة أحد فرق الهواة بتسعة أهداف لواحد في مباراة ودية استعدادا لإياب البطولة الوطنية الاحترافية.

''شوف سبور'' عبدالغفور ضرار

حقق فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم يوم أمس فوزا كبيرا على فريق نجم بوزنيقة أحد فرق الهواة بتسعة أهداف لواحد في مباراة ودية استعدادا لإياب البطولة الوطنية الاحترافية.

وسجل أهداف المباراة كل من عبد الكبير الوادي ( أربعة أهداف) ومحسن ياجور (هدفين ) وهيلير مومي ووليد الصبار و محمد أولحاج (هدف) لكل واحد، وعرفت المباراة مشاركة عدد من لاعبي فريق الأمل، في ظل غياب ستة لاعبين من الفريق الأول، لالتزامهم مع المنتخب المحلي المشارك في الشان.

ويذكر أن فريق الرجاء الرياضي، كان قد تعاقد مع كل من منير عوبادي، لمدة ستة أشهر قادما من الدوري الفرنسي في صفقة انتقال حر، و الودادي السابق عبدالعظيم خضروف ، لمدة موسم و نصف ، خلال الانتقالات الشتوية .

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الرجاء الرياضي نجم بوزنيقة شوف سبور

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