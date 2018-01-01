فضيحة..الروينة في عرض أزياء ديال القفطان وملكة جمال المغرب سخفات والبوليس حضر ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مراسها بمدينة طنجة أن آمينة العوني ملكة جمال المغرب وسفيرة الجمال ببلجيكا، أصيبت بحالة إغماء بعد مشاركتها في الدورة الأولى لعرض أزياء ''قفطانك'' الذي نظم ليلة أمس السبت بأحد فنادق

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مراسها بمدينة طنجة أن آمينة العوني ملكة جمال المغرب وسفيرة الجمال ببلجيكا، أصيبت بحالة إغماء بعد مشاركتها في الدورة الأولى لعرض أزياء ''قفطانك'' الذي نظم ليلة أمس السبت بأحد فنادق المدينة بمشاركة الفنانة المغربية ابتسام تسكت والفنان نعمان بلعياشي .

وأكد المراسل نقل ملكة الجمال لتلقي العلاجات الأولية بإحدى مصحات المدينة بعدما تخلى عنها منظم عرض الأزياء والذي اختفى عن الأنظار قبل نهاية الحفل بربع ساعة .

وأوضح المراسل أن العشرات من المصممات اللائي شاركن في الحفل من مختلف مدن المغرب وخارجه، أكدن أنهن تعرضن للإهمال من طرف منظم عرض الأزياء، مشيرا إلى أنها انهارت بالبكاء بسبب إحساسها ب''الشمتة''، بعدما خسرت أموالا و وقتا طويلا في الإعداد لهذا الحفل، وأكدت أن منظم الحفل توارى عن الأنظار وغادر القاعة متهربا من تسديد المستحقات المالية للعارضات، فضلا عن عدم حجز غرف بالفندق للمصممين الذين يطالبون بحقوقهم و الأموال التي قدموها في عرض الأزياء.

وأشار المراسل إلى أن عناصر الشرطة القضائية بالفندق الذي احتضن الحفل، حلوا بعين المكان واعتصمت العارضات داخله مطالبين بإحضار الشرطة قصد الاستماع اليهن في محاضر رسمية .