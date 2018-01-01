مدرب الرجاء الرياضي يقترب من تدريب فريق مصري ﻿

أكدت تقارير مصرية، أن فريق الإسماعيلي المصري، عرض على مدرب الرجاء الرياضي، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مهمة تدريب الفريق .

''شوف سبور'' عبد الغفور ضرار

أكدت تقارير مصرية، أن فريق الإسماعيلي المصري، عرض على مدرب الرجاء الرياضي، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مهمة تدريب الفريق .

وأكد موقع ''كورابيا'' المصري، أن وكيل أعمال غاريدو ، عرض على مسؤولي الفريق المصري خدمات المدرب الإسباني، خصوصا أنه يعيش وضعية صعبة مع فريق الرجاء الرياضي، الذي يعاني من أزمة مالية خانقة ما ترتب عنه عدم توصله بعدد من الرواتب الشهرية و بعض منح المباريات.

ويذكر أن غاريدو سبق له تدريب الأهلى المصري حيث نجح فى قيادة ''نادي القرن'' لتحقيق لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية.