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كيخافو ومكيحشموش ..تحسبا للزيارة الملكية المرتقبة إصلاح حفر دامت لسنة بإقليم مراكش

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 12:50 كيخافو ومكيحشموش ..تحسبا للزيارة الملكية المرتقبة إصلاح حفر دامت لسنة بإقليم مراكش | مجتمع
كيخافو ومكيحشموش ..تحسبا للزيارة الملكية المرتقبة إصلاح حفر دامت لسنة بإقليم مراكش
‎بعدما دام تواجدها لنحو سنة أضرّت خلالها بسيارات المواطنين، بادر من يهمهم الأمر إلى إصلاح حفرتين تتوسطان الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى مركز اثنين لوداية نواحي مراكش.

''شـوف تيفي''

‎بعدما دام تواجدها لنحو سنة أضرّت خلالها بسيارات المواطنين، بادر من يهمهم الأمر إلى إصلاح حفرتين تتوسطان الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى مركز اثنين لوداية نواحي مراكش.

‎وقال متتبعون إن عملية إصلاح الحفرة الأولى التي تقطع الشارع بمركز اثنين لوداية قبالة المقر السابق للجماعة والحفرة الثانية التي توجد بعدها بعشرات الأمتار، تأتي تحسبا للزيارة الملكية المرتقبة لعدد من المدن بالجهة.حسب ما أورده موقع ''كش24'' .

فمنذ تواتر أنباء هاته الزيارة من طرف وسائل الإعلام تحولت عدد من المدن بالجهة على غرار مراكش إلى ما يشبه ورشا مفتوحا للإصلاحات التي تجلت من خلال إصلاح الطرق وتزيين الشوارع بالأعلام وإطلاق حملات نظافة واسعة.

‎ويشار إلى أن الزيارة الملكية المرتقبة لعدد من مدن جهة مراكش آسفي تحبس أنفاس المسؤولين الذين يواصلون الإعداد لاستقبال الملك محمد السادس، سواء من خلال إطلاق أوراش مناسباتية تتعلق بالتنظيف والتزيين، أو من خلال الوقوف على سير أشغال الأوراش المفتوحة التي من المنتظر أن يتفقدها الملك مثل مشاريع مراكش الحاضرة المتجددة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الملك مراكش طريق زيارة مرتقبة خوف

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