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فضيحــة استخباراتية تــهز الاتـحاد الإفريقـــي

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 12:35 فضيحــة استخباراتية تــهز الاتـحاد الإفريقـــي | دولي
فضيحــة استخباراتية تــهز الاتـحاد الإفريقـــي
تعرض مقر ''الاتحاد الإفريقي'' لعمليات تجسس طويلة، بدأت منذ سنة 2012 ، حيث ظل الاتحاد، مخترقا من طرف أجهزة دولة آسيوية.

''شوف تيفي''

تعرض مقر ''الاتحاد الإفريقي'' لعمليات تجسس طويلة، بدأت منذ سنة 2012 ، حيث ظل الاتحاد، مخترقا من طرف أجهزة دولة آسيوية.

وحسب ما كشفت عنه جريدة ''لوموند'' الفرنسية، فمنذ 5 سنوات تقريبا والمخابرات الصينية تنقل جميع الاجتماعات والمكالمات الإفريقية إلى العاصمة ''شنغهاي''، وأضافت أن مقر منظمة ''الاتحاد الإفريقي'' المتواجد بالعاصمة الإثيوبية ''أديس أبابا''، والذي أهدته الصين للأفارقة ظل عرضة للتجسس الصيني، حتى أثناء انعقاد القمم الإفريقية، ونقلا عن مسؤول بالاتحاد رفض الإفصاح عن هويته، قالت الجريدة الفرنسية إن الصينيين تركوا ثغرتين في النظام المعلوماتي للمقر عمدا، تسمحان باختراقه والاطلاع على المحادثات والنشاط الداخلي للمنظمة.

واكتشف الاتحاد الإفريقي هذه الثغرات في يناير من السنة الماضية ، عندما لاحظ مستخدموه أن الخوادم الإلكترونية للمقر تكون مشبعة بشكل غريب من منتصف الليل إلى الثانية صباحا، رغم غياب الأنشطة وعدم وجود أي وفود داخل المقر، ليتبين بعدها أنه يتم نقل أسرار المنظمة الإفريقية إلى مدينة ''شنغهاي'' الصينية، حسب ما جاء في ''لوموند''.

من جهة أخرى، أكدت الجريدة أنه قد جرى اختبار تدابير أمنية جديدة، حيث قام أربعة خبراء من الجزائر، رفقة نظرائهم من إثيوبيا بتفقد الغرف وحذف الميكروفونات التي وضعت تحت المكاتب والجدران خلال القمة الـ29 التي جرت في يوليوز الماضي حيث تم وضع معايير أمنية جديدة.

 

‫شوف تيفي

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