هام للمغاربة...إلغاء تنبر ديال 20 درهم ومابقاش مفروض على المواطن ﻿

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إلغــاء التنبر (المطبوع) من فئة 20 درهـم، وذلك بمقـتضى قانون المالية لســنة 2018، وأكدت بأنه لم يعد هذا التنبر(المطبوع) معروضا للبيع ولازما للقيام بالإجراءات

''شوف تيفي''

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إلغــاء التنبر (المطبوع) من فئة 20 درهـم، وذلك بمقـتضى قانون المالية لســنة 2018، وأكدت بأنه لم يعد هذا التنبر(المطبوع) معروضا للبيع ولازما للقيام بالإجراءات الإدارية، وذلك ابتداء من فاتح يناير2018.

وأوضحت المديرية في بلاغ لها نشرته على موقعها الإلكتروني أن بعض العقود والوثائق تبقى خاضعة لأداء واجب من فئة 20 درهم على شكل تأشيرة لدى قباضات المديرية العامة للضرائب أو عن طريق التصريح الإلكتروني.

وأشارت المديرية إلى أن الأمر يتعلق بالعقود والاتفاقيات الخاضعة لإجراء التسجيل المدرجة في المادة 127 من المدونة العامة للضرائب، الوثائق المنجزة للتعرف على البضائع (سندات الشحن) موضوع عقد النقل البحري، محاضر التسلم الفردي للناقلات المزنجرة (ذات العجلات الحديدية) والجرارات المجهزة عجلاتها بإطارات مطاطية والآلات الفلاحية ذات الحركة الآلية.