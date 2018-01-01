بسبب العنصرية..إغلاق تويتير ديال الشينوا ﻿

قامت السلطات الصينية مساء أمس السبت، بإغلاق موقع التدوين الصيني المصغر ''سينا ويبو''، بسبب نشر ما اعتبرته ''بذاءة وتمييزا عنصريا''.

''شوف تيفي''

قامت السلطات الصينية مساء أمس السبت، بإغلاق موقع التدوين الصيني المصغر ''سينا ويبو''، بسبب نشر ما اعتبرته ''بذاءة وتمييزا عنصريا''.

وحسب وكالة ''رويترز''، فقد أبلغت السلطات الموقع تعليمات تقضي بحجب العديد من بواباته بعد نشر محتوى غير لائق وموجه بشكل خاطئ على الموقع.

وأكدت الوكالة البريطانية بأن مكتب إدارة الفضاء الإلكتروني الصيني في بكين، قال في بيان: ''استمر نشر محتوى توجيه الرأي العام والمحتوى البذيء والتمييز العرقي على سينا ويبو''.

وتشدد الحكومة الصينية تضيف الوكالة إجراءات السيطرة على المحتوى الموجود على الإنترنت كجزء من الجهود المبذولة للحفاظ على ما تقول إنه ''الاستقرار الاجتماعي''.