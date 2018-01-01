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هذه هي أكثر المدن المغربية التي يزورها السياح السعوديون

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 11:58 هذه هي أكثر المدن المغربية التي يزورها السياح السعوديون | اقتصاد
هذه هي أكثر المدن المغربية التي يزورها السياح السعوديون
تعتبر مدن مراكش وأكادير وطنجة من أكثر المدن التي زارها السياح السعوديون المتجهون إلى المغرب في عام 2017، واحتلت مراكش المرتبة الأولى ضمن أفضل المدن السياحية في المغرب والشرق الأوسط، وجاء ترتيبها

''شوف تيفي''

تعتبر مدن مراكش وأكادير وطنجة من أكثر المدن التي زارها السياح السعوديون المتجهون إلى المغرب في عام 2017، واحتلت مراكش المرتبة الأولى ضمن أفضل المدن السياحية في المغرب والشرق الأوسط، وجاء ترتيبها الخامسة بعد دبي ومكة والقاهرة وجوهانسبرغ، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''سبق'' السعودي.

وأوضح الموقع السعودي أن ما يقرب من 11 مليون سائح قاموا بزيارة المغرب للمرة الأولى سنة 2017، بزيادة مليون سائح عن عام 2016، وبلغت الإيرادات 7.4 مليارات.

وأشار الموقع المذكور أن رؤية 2020 والخاصة بزيادة أعداد زوار المغرب تسعى إلى استقبال 20 مليون سائح، وإيرادات بنحو 15 مليار دولار بحلول عام 2020.

 

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