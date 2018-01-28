بالصورة..جمهور الهلال : يشكك في مستوى بنشرقي ويعتبره لاعبا عاديا أخذ أكثر من حجمه ﻿

وجهت الجماهير السعودية المساندة لفريق الهلال، يوم أمس السبت، انتقادات لاذعة للدولي المغربي أشرف بنشرقي بعد ظهوره بمستوى متواضع في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب المغربي المحلي أمام ناميبيا

'' شوف سبور''

وجهت الجماهير السعودية المساندة لفريق الهلال، يوم أمس السبت، انتقادات لاذعة للدولي المغربي أشرف بنشرقي بعد ظهوره بمستوى متواضع في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب المغربي المحلي أمام ناميبيا بهدفين دون رد برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وعبرت الجماهير عبرمواقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، عن تخوفها من أداء اللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي، معتبرة أنه لاعب عادي جدا وأخذ أكثر من حجمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب أحد المشجعين :'' بنشرقي أخذ أكبر من حجمه لاعب عادي جدا''.

وفي المقابل دافع جمال سلامي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحفي، عن لاعبه بنشرقي، مؤكدا أنه قدم ما كان مطلوبا منه في المباراة إلا أنه لم يكن محظوظا في بعض اللحظات الحاسمة من المباراة.