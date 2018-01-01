فيديو جد مؤلم..شابة نتاحرت قبل عرسها بسبب فقدانها للبكارة ﻿

أقدمت شابة هندية، خلال الأسبوع الجاري، على الانتحار، بطريقة بشعة، من خلال شرب سم سريع المفعول، قبل أيام قليلة من موعد زفافها، بسبب فقدانها لعذريتها.

''شوف تيفي''

أقدمت شابة هندية، خلال الأسبوع الجاري، على الانتحار، بطريقة بشعة، من خلال شرب سم سريع المفعول، قبل أيام قليلة من موعد زفافها، بسبب فقدانها لعذريتها.

وحسب وكالة ''سبوتينك'' الروسية فقد انتحرت شابة هندية، بعد أن تجرعت سمًا سريع المفعول، وذلك قبيل موعد زفافها الذي كان مقررا بعد أيام قليلة.

وأكدت الوكالة بأن قناة ''ABP Majha''، عرضت على موقع يوتيوب مقطع فيديو وثق لحظة شرب الفتاة للمادة السامة، مشيرة إلى أن مقطع الفيديو يوثق اللحظات الأخيرة في حياة الفتاة المنتحرة، تم بثه عبر هاتف صديقها السابق والذي كان من المقرر أن يتزوجها، والذي تخلف عن هذا الزواج بعد أن أفقدها عذريتها.