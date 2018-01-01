رونالدو يدخل تاريخ الليغا من بوابة ركلات الجزاء ﻿

أصبح كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد لكرة القدم، أكثر لاعب سدد ركلات ترجيحية في تاريخ الدوري الإسباني بعد تسجيله ركلتي الجزاء يوم أمس السبت أمام فالنسيا.

'' شوف سبور''

أصبح كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد لكرة القدم، أكثر لاعب سدد ركلات ترجيحية في تاريخ الدوري الإسباني بعد تسجيله ركلتي الجزاء يوم أمس السبت أمام فالنسيا.

وذكرت صحيفة ''ماركا'' الإسبانية، أن رونالدو سدد ركلة الجزاء رقم 72 في تاريخه بالدوري الإسباني متجاوزا رقم اللاعب المكسيكي هوغو سانشيز الذي سجل 71 ركلة جزاء خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

وسجل البرتغالي 61 ركلة جزاء، فيما أضاع 11 ركلة، مما يعني أن نسبة تسجيل ركلات الجزاء لدى رونالدو تبلغ 85 بالمئة.

وساهمت ركلتا رونالدو في خروج مؤقت لريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، من عثرته ونتائجه السيئة، بفوزه 4-1 على مضيفه فالنسيا، ليقلص الفارق معه على المركز الثالث إلى نقطتين فقط، يوم أمس السبت.

وارتفع عدد أهداف رونالدو إلى 20 هدفا في جميع المسابقات، و8 أهداف في الدوري، هذا الموسم.