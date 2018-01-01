منخرطو الرجاء يتفقون على إجراء الجمع العام في الأجل الذي حددته الجامعة ﻿

عقد منخرطو فريق الرجاء الرياضي، يوم أمس إجتماعا فيما بينهم، لمناقشة الوضعية الراهنة التي بات يعرفها الفريق الأخضر.

''شوف سبور''

عقد منخرطو فريق الرجاء الرياضي، يوم أمس إجتماعا فيما بينهم، لمناقشة الوضعية الراهنة التي بات يعرفها الفريق الأخضر.

وأفادت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن المنخرطين اتفقوا على استكمال الجمع العام الذي لم يكتمل يوم 12 يناير الماضي، بعدما رفع رئيس الفريق سعيد حسبان، الجلسة بسبب عدم وجود ظروف ملائمة لعقد الجمع العام و عدم وضع المرشحين ترشيحاتهم، في الآجال القانونية أي قبل 20 يوما من الجمع العام، في الوقت الذي حددته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين.

وأضافت نفس المصادر، أن المنخرطين في حال عدم إعلان حسبان عن موعد و مكان إجراء الجمع العام ، فإنهم سيعقدون الجمع العام لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين.