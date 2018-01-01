خاص : جنوى الإيطالي يصل إلى المغرب لإنهاء صفقة الياميق ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر رجاوية، أن بعثة فريق جنوى الإيطالي ستصل يومه الأحد، إلى مدينة الدار البيضاء لإنهاء مفاوضاتها مع مكتب نادي الرجاء الرياضي، من أجل الفوز بخدمات المدافع جواد الياميق، في

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت '' شوف سبور'' من مصادر رجاوية، أن بعثة فريق جنوى الإيطالي ستصل يومه الأحد، إلى مدينة الدار البيضاء لإنهاء مفاوضاتها مع مكتب نادي الرجاء الرياضي، من أجل الفوز بخدمات المدافع جواد الياميق، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسب ذات المصادر، فإن الفريقين قطعا أشواطا كبيرة في مفاوضات سعيد حسبان رئيس النادي ومن المرتقب أن يحسم النادي الإيطالي صفقة انتقال الياميق في الساعات القليلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الياميق شارك يوم أمس السبت في مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين رفقة المنتخب المغربي أمام ناميبيا والتي انتهت لصالح الأسود بنتيجة هدفين مقابل لا شيئ.