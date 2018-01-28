بالصور..الكشف عن هواتف ''غالكسي إس 9'' الجديدة ﻿

أعلنت شركة سامسونغ على أنها ستكشف عن هواتف ''غالكسي إس 9''، يوم 25 فبرايرالمقبل ، وذلك عقب تداول صور مسربة للتصميم النهائي له.

''شوف تيفي''

أعلنت شركة سامسونغ على أنها ستكشف عن هواتف ''غالكسي إس 9''، يوم 25 فبرايرالمقبل ، وذلك عقب تداول صور مسربة للتصميم النهائي له.

وحسب موقع ''روسيا اليوم'' فقد انتشرت، أمس السبت، على شبكة الإنترنت صور جديدة لهواتف ''غالاكسي إس 9'' و''إس 9+''، وأعاد موقع ''VB'' نشر تلك الصور، التي قيل إنها التصميم النهائي لهواتف سامسونغ الجديدة، التي سيتم الكشف عنها خلال مؤتمر خاص بالشركة، بالتزامن مع معرض برشلونة MWC 2018.

وأكد الموقع الروسي أن الهواتف الجديدة، تظهر بنفس تصميم الجيل السابق مع بعض الاختلافات الطفيفة، فالمناطق الجانبية للشاشة ليست منحنية، بل عادت الشركة لإضافة حواف سميكة لحماية الشاشة على ما يبدو، كما أن الجزء العلوي يحتوي على مجموعة أكبر من المُستشعرات التي قد تكون لتقنيات التعرف على الوجه، وأعطت سامسونغ أهمية كبرى في الجهاز الجديد للكاميرا، حيث قالت إن الكاميرا جديدة كليا، الأمر الذي يتفق مع بعض الشائعات السابقة التي أفادت أن ''غالاكسي إس 9'' سيتضمن كاميرا بفتحة عدسة متغيرة لإدخال ضوء حسب الحاجة، وإخراج الصور بأفضل دقة ممكنة.