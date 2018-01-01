الصحافة الكاميرونية تقسو على نظيرتها المغربية بستة أهداف ﻿

انهزم اتحاد الصحافيين المغاربة يوم أمس السبت، أمام نظيره الكاميروني بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة ودية بمناسبة استضافة المغرب لمنافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

'' شوف سبور''

انهزم اتحاد الصحافيين المغاربة يوم أمس السبت، أمام نظيره الكاميروني بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة ودية بمناسبة استضافة المغرب لمنافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

ونظم اتحاد الصحافيين المغاربة مباراة ودية، تدخل في اطار التعاون وإقامة شراكة بين الجمعيتين الإعلاميتين وقد اختير لها شعار :'' مقابلة حبية في كرة القدم من أجل اللعب النظيف''.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي المحلي ضمن مروره للنصف نهائي من منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد تغلبه على منتخب ناميبيا بنتيجة هدفين دون رد.