بالوثيقة.. قضية عائلة الزاولي تطرح بقبة البرلمان ﻿

يتجه مجموعة من البرلمانيين لطرح سؤال شفوي على رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، حول قضية إفراغ عائلة العربي الزاولي من السكن الوظيفي بمنطقة الحي الحسني.

'' شوف سبور '' : رشيد محمودي

يتجه مجموعة من البرلمانيين لطرح سؤال شفوي على رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، حول قضية إفراغ عائلة العربي الزاولي من السكن الوظيفي بمنطقة الحي الحسني.

ووجه فريق أحد الأحزاب سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والرياضة، حول مصير أسرة الزاولي المهددة بالتشرد بعد سنوات من العطاء داخل أقطاب كرة القدم المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن عامل منطقة عين السبع الحي المحمدي وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعدا العائلة بمنحهم شققا عوض المنزل التابع لوزارة الشباب والرياضة.