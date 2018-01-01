هام لمستخدمي الواتساب..هذه هي الميزة الجديدة ﻿

كشفت شركة ''واتساب'' عن إضافة ميزة جديدة تتيح لمستخدم تطبيق المراسلات، تصنيف الإشعارات التي يستقبلها حسب قائمة أولوياته الخاصة.

''شوف تيفي''

كشفت شركة ''واتساب'' عن إضافة ميزة جديدة تتيح لمستخدم تطبيق المراسلات، تصنيف الإشعارات التي يستقبلها حسب قائمة أولوياته الخاصة.

وحسب موقع ''سكاي نيوز'' فإن الميزة الجديدة التي ستطلق في التحديث المقبل لتطبيق ''واتساب'' على نظامي تشغيل ''أندرويد'' و''iOS''، يطلق عليها اسم ''قناة الإشعارات''، ومن شأنها تمكين المستخدم من التركيز على الرسائل المهمة وتجاهل المحادثات المزعجة.

وأكدت القناة أن هذه الخاصية، تعطي المستخدم 10 تصنيفات للإشعارات، بحيث يمكنه التحكم في ظهور أو عدم ظهور الإشعارات لكل منها، أو إعطائها درجات متفاوتة من الأهمية، وعلى سبيل المثال، فإن الرسائل من الأشخاص ''الأكثر أهمية'' ستظهر على الشاشة وبإشعار صوتي، أما الأقل أهمية فسوف يكتفى فيها بالصوت فقط، والأقل ستكون بلا أي إشعار، وهكذا.