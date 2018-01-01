لأول مـــرة في قلب منزل المُدون الشهير أمين رغيب..أسرار خاصة/هافاش كيخدم/علاقتو مع والديه و قصة حبه المثيرة..منقبلش نبين مرتي فالويب حيث كنغير عليها وغادي نمشي نعيش فميريكان حيث تاشي واحد مقدرني فبلادي