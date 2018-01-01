بعد الانتقادات.. مودريتش يدافع عن زيدان وهذا ما قاله ﻿

قال لوكا مودريتش لاعب وسط ميدان ريال مدريد، أنه لا يمكن التشكيك في إمكانيات المدرب زين الدين زيدان بعد كل الألقاب التي حققها منذ توليه قيادة الميرينغي.

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قال لوكا مودريتش لاعب وسط ميدان ريال مدريد، أنه لا يمكن التشكيك في إمكانيات المدرب زين الدين زيدان بعد كل الألقاب التي حققها منذ توليه قيادة الميرينغي.

وأضاف مودريتش يومه السبت ''لا يمكنني تخيل هذا الأمرـ لا يمكن مساءلة المدرب بعد كل ما حققه، فهذا جنون. ندرك أن الأمور لا تسير على ما يرام أحياناً في كرة القدم، لكن التشكيك في مدرب حقق كل شيء، يُعد أمراً جنونياً، لكننا ندعمه ونثق به''

وأكد مودريتش، ''ما مررنا منه في المباريات الأخيرة لا علاقة له بالجانب البدني، بل علينا الدفاع بشكل أفضل عن مرمانا.''

تجدر الإشارة، إلى أن ليغانيس تمكن من إقصاء ريال مدريد وسط الأسبوع الجاري من منافسات كأس ملك إسبانيا.