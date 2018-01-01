وزير الداخلية يتعرض للمساءلة بسبب موجة البرد ﻿

قررت 5 فرق برلمانية ويتعلق الأمر بكل من فريق العدالة والتنمية، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق التجمع الدستوري، والفريق الحركي، استدعاء وزير الداخلية عبد

شوف تيفي

قررت 5 فرق برلمانية ويتعلق الأمر بكل من فريق العدالة والتنمية، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق التجمع الدستوري، والفريق الحركي، استدعاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لمساءلته عن التدابير وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة موجة البرد التي تجتاح عددا من المناطق بالمغرب خاصة بالعالم القروي، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية التي ستعقد يوم الاثنين المقبل بمجلس النواب.

وسيواجه وزير الداخلية مجموعة من الأسئلة تخص معاناة ساكنة المناطق الباردة مع البرد والثلوج، بالإضافة إلى الإجراءات المستعجلة التي اتخذتها الحكومة لمساعدة ساكنة الجبال على مواجهة البرد القارس.