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وزير التعليم الجديد يصدر قرارات صارمة تجاه التلاميذ والأطر التربوية والإدارية

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 00:49 وزير التعليم الجديد يصدر قرارات صارمة تجاه التلاميذ والأطر التربوية والإدارية | بوليتيك
وزير التعليم الجديد يصدر قرارات صارمة تجاه التلاميذ والأطر التربوية والإدارية
اختار وزير التربية الوطنية المُعين حديثا من قِبل الملك محمد السادس سعيد أمزازي، إصدار مذكرة صارمة يروم بها تجاوز حالة التسيب التي تعيش على وقعها جل المؤسسات التعليمية بالمغرب.

شوف تيفي

 اختار وزير التربية الوطنية المُعين حديثا من قِبل الملك محمد السادس سعيد أمزازي، إصدار مذكرة صارمة يروم بها تجاوز حالة التسيب التي تعيش على وقعها جل المؤسسات التعليمية بالمغرب.

وتناقل مجموعة من الفاعلين في الحقل التعليمي مذكرة صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسّة، تقضي بمنع استعمال الهواتف النقالة داخل المؤسسات التعليمية سواء من طرف التلاميذ أو التلميذات أو الأطر التربوية أو الإدارية.

ووُجهت المذكرة إلى المديرين الإقليميين بالجهة والمفتشين والمفتشات ومديري ومدراء المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية وكذا الأساتذة، في تأكيد على ضرورة إخبار التلاميذ والتلميذات والآباء والأولياء والأسر وكذا الأطر التربوية بمضمون هذه المذكرة.

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