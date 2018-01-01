وفاة سجين محكوم عليه بـ 20 سنة بعد صراع مع مرض السرطان بوجدة ﻿

لقي سجين يدعى قيد حياته (ش.ب) مصرعه بالسجن المحلي بوجدة يومه السبت بمستشفى الفرابي.

شوف تيفي

لقي سجين يدعى قيد حياته (ش.ب) مصرعه بالسجن المحلي بوجدة يومه السبت بمستشفى الفرابي.

وحسب بلاغ من المديرية الجهوية لجهة الشرق توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن السجين جرى ترحيله من السجن المحلي ببوعرفة إلى السجن المحلي بوجدة قصد الاستشفاء بعدما تبينت إصابته بمرض السرطان على مستوى الرئة خلال فحصه بمستشفى الحسن الثاني ببوعرفة حيث تم إيداعه بمستشفى الفرابي بوجدة قصد الاستشفاء.

وأضاف البلاغ، أن الهالك كان موضوع متابعة طبية مستمرة بسبب معاناته من مرض السكري واضطرابات نفسية وعقلية حيث تم إخراجه عدة مرات إلى مؤسسات صحية خارجية.

تجدر الإشارة، إلى أن السجين المتوفى محكوم عليه بعشرين سنة من أجل القتل العمد والسرقة الموصوفة بالتعدد.