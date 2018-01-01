 وفاة سجين محكوم عليه بـ 20 سنة بعد صراع مع مرض السرطان بوجدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد.. ما فعله الخليجيات عن ايمن السرحاني بحفل له بدبي | بووز

شاهد.. ما فعله الخليجيات عن ايمن السرحاني بحفل له بدبي

شاهد المواجهة الأخيرة للمغربي حمزة لبيض في ذا فويس كيدز | بووز

شاهد المواجهة الأخيرة للمغربي حمزة لبيض في ذا فويس كيدز

ابتسام تسكت تخرج عن صمتها وتصدم شبيهتها ابتسام المومني | بووز

ابتسام تسكت تخرج عن صمتها وتصدم شبيهتها ابتسام المومني

شاهد.. من زاوية اخرى ملعب مراكش | بووز

شاهد.. من زاوية اخرى ملعب مراكش

أشرف بنشرقي يجنن وسائل الاعلام السعودية و المصرية بعد الانتقال بـ 5 مليون دولار للهلال | بووز

أشرف بنشرقي يجنن وسائل الاعلام السعودية و المصرية بعد الانتقال بـ 5 مليون دولار للهلال

المغربي منير الحمداوي يدشن عودته للملاعب أمام ايندهوفن | بووز

المغربي منير الحمداوي يدشن عودته للملاعب أمام ايندهوفن

تخصيص 4 مليون درهم لتحديث خدمات قطاع الطاقة والمعادن | بوليتيك

تخصيص 4 مليون درهم لتحديث خدمات قطاع الطاقة والمعادن

وزير الداخلية يتعرض للمساءلة بسبب موجة البرد | بوليتيك

وزير الداخلية يتعرض للمساءلة بسبب موجة البرد

وزير التعليم الجديد يصدر قرارات صارمة تجاه التلاميذ والأطر التربوية والإدارية | بوليتيك

وزير التعليم الجديد يصدر قرارات صارمة تجاه التلاميذ والأطر التربوية والإدارية

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

وفاة سجين محكوم عليه بـ 20 سنة بعد صراع مع مرض السرطان بوجدة

بتاريــخ : 28 يناير 2018 / 00:13 وفاة سجين محكوم عليه بـ 20 سنة بعد صراع مع مرض السرطان بوجدة | حوادث و حقوق
وفاة سجين محكوم عليه بـ 20 سنة بعد صراع مع مرض السرطان بوجدة
لقي سجين يدعى قيد حياته (ش.ب) مصرعه بالسجن المحلي بوجدة يومه السبت بمستشفى الفرابي.

شوف تيفي

لقي سجين يدعى قيد حياته (ش.ب) مصرعه بالسجن المحلي بوجدة يومه السبت بمستشفى الفرابي.

وحسب بلاغ من المديرية الجهوية لجهة الشرق توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن السجين جرى ترحيله من السجن المحلي ببوعرفة إلى السجن المحلي بوجدة قصد الاستشفاء بعدما تبينت إصابته بمرض السرطان على مستوى الرئة خلال فحصه بمستشفى الحسن الثاني ببوعرفة حيث تم إيداعه بمستشفى الفرابي بوجدة قصد الاستشفاء.

وأضاف البلاغ، أن الهالك كان موضوع متابعة طبية مستمرة بسبب معاناته من مرض السكري واضطرابات نفسية وعقلية حيث تم إخراجه عدة مرات إلى مؤسسات صحية خارجية.

تجدر الإشارة، إلى أن السجين المتوفى محكوم عليه بعشرين سنة من أجل القتل العمد والسرقة الموصوفة بالتعدد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حوادث وحقوق شوف تيفي المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

القبض على قاتل أستاذ للتربية الإسلامية بالسمارة | حوادث و حقوق

القبض على قاتل أستاذ للتربية الإسلامية بالسمارة

صادم.. وفاة رضيع غرقا بإقليم تنغير | حوادث و حقوق

صادم.. وفاة رضيع غرقا بإقليم تنغير

انتحار ديدجي في ظروف غامضة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

انتحار ديدجي في ظروف غامضة بالدارالبيضاء

شوفو شنو لقاو عند برازيلي شدوه بمطار محمد الخامس | حوادث و حقوق

شوفو شنو لقاو عند برازيلي شدوه بمطار محمد الخامس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس :28 يناير 2018 | الطقس
منذ 18 دقيقة

أحوال الطقس :28 يناير 2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :28 يناير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :28 يناير 2018 | شوف تيفي

هكذا يستعد منظمو مهرجان الأناقة والإبداع لتظاهرة مدينة وجدة..كاستينغ تحت إشراف مصممين و فنانين | خارج البلاطو

هكذا يستعد منظمو مهرجان الأناقة والإبداع لتظاهرة مدينة وجدة..كاستينغ تحت إشراف مصممين و فنانين

بالفيديو..لقاء يجمع الويب ستار بالرباط | خارج البلاطو

بالفيديو..لقاء يجمع ''الويب ستار'' بالرباط

﻿

آخر المستجدات

شاهد.. ما فعله الخليجيات عن ايمن السرحاني بحفل له بدبي | بووز
منذ 34 دقيقة

شاهد.. ما فعله الخليجيات عن ايمن السرحاني بحفل له بدبي

شاهد المواجهة الأخيرة للمغربي حمزة لبيض في ذا فويس كيدز | بووز

شاهد المواجهة الأخيرة للمغربي حمزة لبيض في ذا فويس كيدز

ابتسام تسكت تخرج عن صمتها وتصدم شبيهتها ابتسام المومني | بووز

ابتسام تسكت تخرج عن صمتها وتصدم شبيهتها ابتسام المومني

شاهد.. من زاوية اخرى ملعب مراكش | بووز

شاهد.. من زاوية اخرى ملعب مراكش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.