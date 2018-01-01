بالفيديو..هاشنو تقرر في حق سائق سيارة اللي وقفاتو البوليسية وقالت ليه ما احترمتيش علامة قف ﻿

بعدما تداولت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يوثق توقف سائق عند علامة قف، لكن شرطية قررت تحرير مخالفة في حقه، قررت ولاية أمن فاس، سحب المخالفة وذلك بعد بث الأخير لشريط

شوف تيفي

بعدما تداولت مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يوثق توقف سائق عند علامة قف، لكن شرطية قررت تحرير مخالفة في حقه، قررت ولاية أمن فاس، سحب المخالفة وذلك بعد بث الأخير لشريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر كيف أنه توقف عند علامة “قف”.

وحسب ما كشف عنه مصدر أمني بولاية أمن فاس فقد تقرر سحب المخالفة المرورية المسجلة، بعدما تبين أنه احترم الإشارة المرورية، وأن الشرطية لم تتمكن من معاينة ذلك، بسبب عدم وضوح الرؤية الناجمة عن وجود غطاء بلاستيكي لمحل عمومي فوق الرصيف المحاذي لعلامة “قف”.

وأوضح المصدر الأمني، أن المصلحة الإدارية بولاية أمن فاس فتحت كذلك بحثا إداريا في النازلة، للتحقق من مدى التزام عناصر دورية المرور بالضوابط المهنية والقانونية المعتمدة في مجال السير والسلامة الطرقية، ولتحديد المسؤوليات الإدارية.