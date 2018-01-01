تطور مثيـر .. تهديد بحذف تونس من الدول الإسلامية.. وهـاعلاش ﻿

أثارت القرارت الأخيرة بخصوص المساواة في الميراث ، السماح للمرأة بالزواج من أجنبي واقتراح إلغاء المهر , غضب الأزهر الذي اعتبر أن هذه الفتاوي تمس بالثوابت الدينية.

''شــوف تيفي''

أثارت القرارت الأخيرة بخصوص المساواة في الميراث ، السماح للمرأة بالزواج من أجنبي واقتراح إلغاء المهر , غضب الأزهر الذي اعتبر أن هذه الفتاوي تمس بالثوابت الدينية.

وفي هذا الصدد نادى الأزهريون بضرورة القيام بحملات توعوية لإيقاف هذه القرارات التي اعتبروها ''شاذة'' وعدم الانسياق وراءها وضرورة الرجوع للأزهر باعتباره المرجعية الإسلامية لكل الفتاوي وأكدوا على أنه في صورة استمرار هذه القرارات سيقوم الأزهر بحذف تونس من قائمة الدول الإسلامية، حسب ما أوردته وسائل إعلام تونسية.

هــذا وقد سبق وأعلنت تونس عن دراستها اقتراحًا بشأن إلغاء المهر من عقود الزواج، والفتاوى السابقة التي أعلنت عنه بمساواة الرجل والمرأة في الميراث والسماح للمرأة الزواج بأجنبي غضب الأزهر ولجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، مؤكدين على أن هذه الأمور حددها القرآن الكريم ولا يجوز الفتوى بغيرها.